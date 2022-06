Ramírez, la política y el periodismo

El pasado 10 de junio, Luis Alemany, periodista de El Mundo entrevistaba a la periodista María Ramírez, a propósito del libro que ha escrito esta última sobre el periodismo digital en España. Ramírez es Subdirectora de eldiario.es y antes fue corresponsal de El Mundo en Estados Unidos y Bélgica. Es además una de las periodistas fundadoras del digital El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Todo genial.

El caso es que el titular de la entrevista, no sabemos si pactado entre los dos periodistas que es algo frecuente, decidido por Alemany o impuesto por los jefes de El Mundo, fue el siguiente: "Pablo Iglesias confunde la política y el periodismo".



Quién me habrá dado a mi vela en ese entierro de periodistas, me pregunté, y leí la entrevista. Os confieso que aluciné un poco. En un momento determinado de la misma, el periodista de El Mundo y la subdirectora de eldiario.es están hablando de lo que llaman "periodismo activista" como algo que les es ajeno y que a Ramírez le parece muy mal. Y de pronto, Alemany le suelta a Ramírez: "Pablo Iglesias dijo hace unos días, no es una frase textual, que hay una concertación de los medios para colonizar las mentes de la gente". Bueno, os tengo que decir que esto es tremendo porque no es que la frase no sea textual, sino que la frase no es mía, es de un titular de El Mundo, en el que este "periódico" atribuía la frase a un manual de bachillerato. El titular del 1 de junio en la portada de El Mundo decía: Los libros de texto copian a Podemos: "Los grandes medios de comunicación controlan nuestras mentes". Es decir, lo que Alemany me atribuía a mi era algo que dice un libro de texto y que había aparecido en la portada sensacionalista del periódico que le paga el sueldo, nueve días antes de su entrevista a Ramírez. Flipante el rigor con el que trabajan en la sección de cultura de El Mundo.

Dejando a un lado lo cutre de esta praxis periodística, lo cierto es que hay un debate sobre el papel político del periodismo. Y parece que a nosotros nos reconocen un papel en ese debate y nos meten con calzador en un titular. Estupendo, genial. Aceptamos la invitación al debate.



Les resumo brevísimamente lo que pienso. Pienso que los periodistas de derechas, trabajen en El Mundo o trabajen en eldiario.es, tienen absoluta conciencia de que su trabajo tiene una orientación política, pero no la reconocen y se la atribuyen al resto. Pienso que la orientación política e ideológica del trabajo periodístico no solo es legitima, es incluso recomendable para hacer un trabajo de calidad; basta leer al maestro de periodistas Ryszard Kapuściński para saberlo. Lo que no es legítimo es mentir, que es lo que suelen hacer en El Mundo. Y tampoco es legítimo tener la cara dura, viniendo de El Mundo y de El Español, aunque estés ahora en eldiario.es, de acusar de activismo político a los demás. Aquí en La Base no escondemos nuestras ideas pero creo que cada día demostramos que trabajamos con rigor, con datos y con análisis solventes. Y si nos equivocamos, pedimos disculpas y rectificamos.