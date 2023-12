Ramón Alzórriz (PSN): "El acuerdo con EH Bildu en Pamplona es histórico; hay que fomentar la convivencia"

¿Por qué ha pactado el PSN esta moción de censura?

Principalmente hay tres motivos. Uno, la parálisis y el bloqueo que tiene este Ayuntamiento. No ha sido capaz estos seis meses de poner encima de la mesa ningún proyecto de ciudad que demandaba la ciudadanía de Pamplona. La alcaldesa Ibarrola ha utilizado el Ayuntamiento para confrontar con el Gobierno de España y de Navarra. Incluso poniendo en riesgo la llegada de fondos europeos, más de cuatro millones de euros. Segundo, porque ha tenido una actitud prepotente, unilateral, arrogante y opaca, alejada del diálogo con el resto de formaciones política. Ha utilizado a los partidos para hacerse la foto sin avanzar ni acordar ningún tipo de medida.

Y tercero, y no me parece lo menor sino lo más importante, es que hemos llegado a un acuerdo con EH Bildu en principios y valores democráticos y éticos. Y también en el impulso de los proyectos de ciudad que necesita la ciudadanía. Creo que el acuerdo con EH Bildu es histórico. Se reconoce y se respeta la institucionalidad y el cumplimiento de la ley de símbolos de Navarra. Era un acuerdo que teníamos con UPN la pasada legislatura en el Parlamento de Navarra. Hay un reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA evitando generar situaciones de humillación. Para nosotros es básico y fundamental. Conjuntamente con la declaración del 18 de octubre de 2021 en el Palacio de Allete donde reconocían el daño causado. Decían que nunca debería haber pasado. Que ahora se comprometan también a trabajar en materia de memoria, justicia y reparación de las víctimas del terrorismo de ETA es algo más que significativo.

Y que además se comprometan a crear el primer Plan de Convivencia de Pamplona utilizando el marco estratégico del Gobierno de Navarra es relevante. Hay que fomentar la convivencia y trabajar en ello. Y luego, cuestiones como que el euskera, una lengua propia de Navarra, sea fomentada no desde la imposición sino desde la voluntariedad y la realidad socio lingüística de nuestra tierra. O que los San Fermines se despoliticen. Marcan un rumbo muy claro y muy contundente en el fomento de la convivencia y en el trabajo sincero y honesto por lo que necesitan y demandan los ciudadanos de Pamplona.

Esta misma situación no se dio en 2019 y los números eran similares. El PSN no optó por apoyar a EH Bildu. Por lo que me dice, hay un cambio tanto en la actitud de UPN como en la de EH Bildu que explica el acuerdo.

Evidentemente. Nosotros, aun teniendo dificultades la pasada legislatura con Enrique Maya, fue capaz de respetar institucionalmente al Gobierno de Navarra. Es verdad que nosotros hicimos un gesto muy importante en 2021 aprobándole unos Presupuestos. Porque el anterior alcalde ha sido incapaz en ocho años de aprobar un Presupuesto en esta ciudad. Pamplona lleva una parálisis constante desde que gobierna UPN. No cumplieron los acuerdos presupuestarios de 2021. Pero la arrogancia, la prepotencia que ha demostrado esta alcaldesa, que incluso ha sido incapaz de presentar los Presupuestos de la ciudad en tiempo y forma después de que estuviesen paralizados desde hace más de tres años.

Y evidentemente el cambio de actitud de EH Bildu, que sigue dando pasos. Hay que reconocer que sigue dando pasos y los ha dado. Es verdad que todavía les falta un recorrido ético y moral por realizar. Pero hay que también ser reconocer cuando se dan pasos. Hay que ponerlos en valor porque si no la otra persona no los seguirá dando. En materia del terrorismo de ETA, se han dado pasos. Este acuerdo es una materialización de ello, y el que no lo quiera reconocer es porque vive anclado en el pasado y no quiere ver el futuro.

¿Qué recorrido le queda a EH Bildu para normalizar más aún su papel? Desde luego a nivel estatal se han convertido ya en uno de los socios más firmes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Es evidente que le falta el recorrido de condenar el terrorismo. De comprometerse abierta y determinadamente con las vías exclusivamente democráticas. Ahora lo han hecho. Pero quiere decir que hay que reconocer que lo que pasó no estuvo bien y que nunca debería de haber pasado. Y que hay que cuidar y proteger a las víctimas del terrorismo de ETA. Es fundamental. Entre otras cosas, por eso nosotros tampoco entramos a gobernar con ellos el Ayuntamiento. Propiciamos un cambio de Gobierno municipal pero no entramos, ni en Junta de Gobierno ni con ninguna concejalía. Eso también es una diferencia. Es importante reconocer que EH Bildu también se ha comprometido a que, aun teniendo la potestad de tomar ciertas decisiones sin pasar por el Pleno, las decisiones en las que no haya acuerdo se lleven a las mayorías. Creo que es también altamente democrático.

¿Sería posible, si estos u otros pasos se cumplen, ver algún día una coalición municipal entre PSN y EH Bildu?

Siempre les dijimos y siempre trabajamos porque la izquierda abertzale se alejase del mundo terrorista y se acercase a los postulados democráticos y constitucionales. Creo que lo estamos consiguiendo. Creo que han entrado en el juego democrático y constitucional, en el que todos los demócratas queríamos que entraran. Que defendiesen sus ideas por medio de la palabra. Después de 12 años de la derrota de ETA es evidente que están en ese camino. Dicho esto, les falta un recorrido. No quiero hacer futuribles, lo que quiero es que recorran ese espacio que les falta todavía para que haya un futuro de entendimientos de manera diferente. Pero ahora mismo está claro que es inviable.

Este martes usted mismo denunció que UPN había practicado señalamientos e insultos contra concejales del PSN. Uno de ellos decidió abandonar y otra decidió no recoger el acta. ¿Qué ha pasado? ¿Está el PSN unido en torno a esta moción de censura?

Hay un ataque de la derecha política y mediática hacia nuestro partido. Nos han señalado poniendo los nombres y las fotos de los miembros de la Ejecutiva que avalaron la moción. Han nombrado y señalado a los concejales en los medios. La alcaldesa ha señalado directamente al concejal que tenía que tomar posesión en el Ayuntamiento de Pamplona. Nos han insultado, nos han llamado miserables, vomitivos. Nos han llamado escoria. Ya sabemos cómo funcionan las derechas cuando pierden el poder. Utilizan a ETA y las víctimas siempre, y sin ningún rubor. Por lo tanto ya sabemos cómo funcionan. Los socialistas estamos unidos y determinados a cambiar el rumbo de esta ciudad. A quitar esa parálisis que tenía. Los socialistas siempre hemos estado en el mismo lugar, en el fomento de la convivencia, de nuestro sacrificio en beneficio del bienestar de la ciudadanía. Eso es lo que estamos haciendo.

Yo lo que les pido es que respeten la democracia, que respeten los votos de la ciudadanía. No les recordamos lo que hicieron en 2021 echándonos del Gobierno de Navarra y nosotros no actuamos así. Actuamos dentro de los parámetros democráticos, reconociendo las mayorías que hay en cada momento. Es un recorrido que le falta a la derecha. No solo política sino también mediática, porque no se puede mentir a la ciudadanía como lo están haciendo. Hay un acto exclusivamente democrático, que es el acuerdo entre diferentes para sacar mayorías que ha demandado la ciudadanía de Pamplona. Es ruin y miserable que estén usando de esta manera a las víctimas, como siempre hacen. Pero bueno, no nos van cambiar el rumbo. Nuestro partido está unido. Hemos estado tanto en la Ejecutiva como con las diferentes agrupaciones. Hay un apoyo unánime a la acción y el cambio de rumbo en Pamplona. Porque entendemos que va a ser positivo para toda la sociedad navarra.

Usted ha sido objetivo directo de ETA durante varios años. ¿Qué siente cuando la derecha les ataca por temas relacionados con esta organización o con el terrorismo?

Siento rabia. Porque yo y mi partido nos sentimos víctimas del terrorismo de ETA. Nosotros defendimos la democracia con la palabra cuando nos estaban apuntando y señalando. Es indigno que alguien que ha estado con nosotros luchando por la democracia nos ataque ahora. Yo llevé escolta cinco años. Miraba los bajos de mi coche cuando llevaba a mi hija a la escuela. Por tanto, nadie nos va a dar lecciones de lo que significan ETA y el terrorismo.

Pero hoy por suerte, después de 100 años, de una Guerra Civil, de una dictadura, de ETA, hoy podemos hacer política en paz. Hoy no tenemos que mirar los bajos de nuestros coches. Es una victoria de la democracia, que derrotó a ETA en 2012. Ahora podemos hacer política y defender nuestras ideas de una manera diferente. Por eso me da tanta rabia el que haya partidos y medios de comunicación que usen las prácticas que hacían otras fuerzas para señalar y amedrentar a los socialistas navarros. No lo van a conseguir. Estamos determinados en seguir avanzando en convivencia y cambiar la historia de Navarra.

¿Qué beneficios concretos va a tener la ciudadanía de Pamplona con este cambio en el Ayuntamiento? ¿Qué sería lo más urgente que tiene que abordar el nuevo Gobierno municipal?

En Pamplona es fundamental avanzar en convivencia. Hay que ponerlo encima de la mesa ya. Los proyectos de ciudad como la reurbanización del Paseo de Sarasate o la Avenida de Pío XII y la amabilización de muchas zonas del casco viejo. También la resignificación, que teníamos acordada con UPN e incumplieron, del Monumento de los Caídos. Queremos que se dignifique a las víctimas de la Guerra Civil que todavía están en las cunetas. Hay que dotarnos de un Plan de Vivienda, fundamental. Serían las cuestiones que podemos poner encima de la mesa como prioritarias y que hay que trabajar.

Por último, ¿cómo lleva el 'madrileñocentrismo' en política? ¿Se ven o se viven las cosas muy diferentes en Madrid que en Navarra u otros territorios?

Totalmente. Los políticos y medios de derechas están muy interesados en que todo el mundo entienda o crea que España es Madrid. Pero España es mucho más que Madrid. Somos muchos más españoles los que estamos fuera de Madrid. Vivimos de diferentes maneras. Sentimos de diferentes maneras. Se hace flaco favor a la unidad de España entendiendo la uniformidad que representa Madrid. Aquella libertad que pregonaban es de la que adolecen. Creo que hay mucha más libertad en cualquier otro lugar de España que en Madrid.

Estamos mirando desde una óptica diferente. Cuando vemos que hablan de libertad y se recortan derechos en educación o sanidad nos sentimos un poco aliviados de no vivir allí. Aquí se vive con mucha calidad de vida, con mucho respeto al diferente sin esa uniformidad impuesta por la derecha política y mediática. Deberían mirar un poco a las demás comunidades autónomas porque también somos España sin esas ataduras que ellos pregonan que tenemos los demás.