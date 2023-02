Los rectores afean al Gobierno de Moreno que apruebe dos universidades privadas de baja calidad

Los rectores de las nueve universidades públicas de Andalucía han rechazado la creación de dos universidades privadas, a cuya tramitación dio esta semana el pistoletazo de salida el gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla, por su falta de calidad. El Consejo de Gobierno aprobó este martes los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED).

Los rectores en un comunicado conjunto recuerdan que el Consejo Andaluz de Universidades ya ese opuso a su lanzamiento, no "por el carácter privado" de los proyectos, sino porque se consideró que no cumplían con los requisitos legales y porque no disponían de "informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería". "Los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad", aseguran.

Inquietud

En la nota, los rectores afirman que el anuncio de la aprobación de las universidades, "junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, despierta una gran inquietud entre las comunidades universitarias". En Andalucía, hoy hay además de las nueve universidades públicas y la UNIA, una privada, la Loyola.

El Gobierno andaluz aporta los datos siguientes. El sistema universitario español lo conforman, atendiendo a datos del curso 2019-2020, un total de 83 universidades, 50 públicas y 33 privadas, que representan un 39,7% del total, "frente al 9% que suponen en la comunidad", aseguran. Así que el margen que el PP de Moreno encuentra en este campo es amplio.

Los rectores llevan tiempo en la pelea por una mejor financiación de la Universidad pública y así lo recuerdan en el comunicado. "Al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas andaluzas seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales" de profesores e investigadores y de trabajadores.