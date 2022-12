Las reformas del Código Penal retrasan la mesa de diálogo con Catalunya prevista para antes de fin de año

Estaba firmado sobre el papel. Incluso hace escasas dos semanas en Moncloa refirmaban su compromiso de celebrar una nueva sesión de la mesa de diálogo con Catalunya antes de que acabara el año 2022. Pero en política todo pasa muy rápido y el mensaje que llegaba ya desde la pasada semana era otro. Y salvo nuevo giro de guión en los próximos días la reunión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de la Generalitat no se va a celebrar.

Así lo aseguraron este lunes fuentes del Ejecutivo a Público. No se cierra la puerta a que pueda hacerse más adelante. Pero desde luego no es una prioridad ahora mismo para el Gobierno de Sánchez. La sensación es que se ha dialogado ya todo lo que había que dialogar. Que está todo hecho en esta fase a expensas de la aprobación en el Senado de la reforma del Código Penal, de momento paralizada por orden del Tribunal Constitucional y que estaba prevista para este jueves.

Es decir, las propias reformas en sí, la de sedición y malversación en concreto, completan esta fase de la mesa de diálogo. La desjudicialización del conflicto avanza según lo previsto. Buscar la fecha en las complicadas agendas era hasta ahora la justificación oficial para no fijarla en el calendario. Eso sigue siendo así, según las fuentes consultadas. Pero se le suma que ya no hay urgencia para abordar el encuentro y no se considera prioritario o necesario como sí lo fue el pasado mes de julio, fecha de la última sesión. Hay quienes deslizan en el PSOE que tampoco hace falta "darle más aire" con un encuentro a un asunto que consideran que tiene que avanzar.

La revuelta de la derecha contra prácticamente todas las decisiones que ha ido tomando Sánchez respecto a Catalunya no ha frenado la hoja de ruta de su Gobierno. Su objetivo, "mejorar la convivencia". Reconoce el presidente que sus decisiones han podido ser "arriesgadas". Pero en Moncloa consideran que las mismas han sido las acertadas, que han ganado terreno electoral en dicho territorio y que las próximas elecciones no se jugarán en esta clave sino en lo económico. Y ahí tienen mucha confianza en sus fortalezas.

Por otra parte, aunque no está relacionado con la celebración de la mesa de diálogo de forma directa, en Ferraz no gusta la insistencia de ERC con la propuesta de referéndum. Sobre todo además por las continuas respuestas que tienen que dar de manera pública. Remarcan que el 'procès' se ha terminado y comienza una nueva etapa, idea en la que insistió el presidente Sánchez el pasado jueves durante una rueda de prensa en Bruselas.

La portavoz de la dirección socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría fue incluso más allá en sus palabras públicas y calificó las declaraciones de los republicanos catalanes como "sobreactuación". Así lo denominó en una rueda de prensa celebrada este lunes por la mañana en la sede socialista de Ferraz.

Desde la cúpula socialista consideran que ERC se dirige especialmente con estos postulados a contentar a sus bases o para seguir su pugna abierta con la otra pata del independentismo, la de Junts. "El 'procès' ha terminado. Lo saben. Si hay un Gobierno que ha apostado por Catalunya ha sido este. Creemos que este es el mejor camino. En este ámbito hemos dado muestras más que suficientes", añadió en su intervención Alegría.

ERC insiste en que se celebre

En ERC rechazan dar por descartado que la mesa de diálogo se pueda reunir antes de final de año. "Hay tiempo antes del día 31, por nosotros no quedará", asegura la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Fuentes de la dirección de Esquerra admiten la dificultad para celebrar la esperada reunión de la mesa de diálogo en el marco de la alta tensión política que vive el Estado. Pero estas mismas fuentes descartan que la celebración de la reunión dependa de la mencionada decisión del TC.

Para los dirigentes de Esquerra consultados "los trabajos de la mesa de diálogo deben continuar porque su objetivo es la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Hemos avanzado en la desjudicialización pero queda mucho que hacer para llegar a acuerdos que permitan resolver democráticamente el conflicto".

Desde la dirección de ERC admiten que la nueva reunión de la mesa de diálogo ya se debería haber celebrado, y que de realizarse ahora no incorporará grandes novedades. Mas bien servirá para ratificar los acuerdos suscritos en temas de desjudicialización. Pero las fuentes consultadas consideran necesario celebrar la reunión "para cerrar la primera fase y enlazar con una futura segunda etapa de la negociación" antes de un año electoral que no dejará demasiado margen para continuar negociando.

ERC recuerda que en los acuerdos de la mesa de diálogo de julio se especificaba que la desjudialización era una condición necesaria para poder afrontar la resolución del conflicto y no un objetivo finalista en él mismo.

Como ya avanzó Público, ERC fija un periodo de 4 años para esa segunda fase de la mesa de diálogo aunque reconoce que antes de su activación puede haber un parón de la misma. "En otros momentos ya hemos tenido etapas de inactividad y finalmente hemos conseguidos acuerdos muy importantes". En esta segunda fase ERC introducirá el debate sobre el derecho a la autodeterminación. Con su propuesta de referéndum por bandera.

Sobre las críticas al respecto de la derecha pero también de los socialistas, Vilalta recalca de forma irónica "algunos han descubierto ahora que Esquerra es independentista", y añade que "no vamos a renunciar a la independencia si lo quieren la mayoría de los catalanes y catalanas". ERC plantea el referéndum como la "mejor forma para resolver el conflicto político de forma democrática y así lo apoya el 80% de la sociedad catalana". Y los republicanos recuerdan que los compromisos con el Gobierno español establecen que como mínimo debe realizarse una consulta sobre los acuerdos a los que se llegue en la mesa de diálogo.