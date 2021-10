El rey Juan Carlos cree que el 'perdón' de la Fiscalía "despeja" su regreso a España y planea una visita para tantear el terreno

El previsible archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la investigación sobre la fortuna opaca de Juan Carlos I anima al rey emérito a plantearse muy seriamente regresar a España, según informa el diario El País tras haber contactado con fuentes cercanas al monarca. Si por ahora no lo ha hecho, añaden estas fuentes, es para no perjudicar a la Corona.

No es la primera vez que Juan Carlos I expresa su deseo de volver tras 14 meses de estancia en Abu Dabi, lugar al que llegó en agosto de 2020 tras huir de España cercado por el escándalo sobre los orígenes de su fortuna. Gracias a la investigación exclusiva de Público firmada por Carlos Enrique Bayo, sabemos que el ex monarca español fraguó su fortuna con la venta de armas a países árabes junto a Colón de Carvajal y Khashoggi.



Ahora, según las fuentes próximas al emérito, el probable archivo de las diligencias "despeja el camino" para su retorno, aunque, advierten, no será inmediato ni tampoco definitivo. Juan Carlos I planea hacer una visita corta y comprobar sobre el terreno si hay obstáculos a su regreso definitivo.

El perdón de la Fiscalía va a evitarle al emérito una querella y el mal trago de tener que declarar ante el Tribunal Supremo, pero lo que preocupa al entorno de Juan Carlos I es que el escrito del archivo "contenga una dura censura hacia su conducta y dé por hecho que cometió delitos de los que solo resultaría exonerado por la inmunidad de la que gozaba como jefe del Estado, por estar prescritos o haber regularizado su situación fiscal".

La noticia del archivo de la Fiscalía coincide con la publicación en Fracia de un libro sobre Juan Carlos I escrito por la periodista gala Laurence Debray después de varias entrevistas con el emérito a finales del año pasado, al que visitó en Abu Dabi.

Laurence —con quien se dice que el monarca podría haber mantenido una amistad especial— desvela que Juan Carlos i vive en un lugar discreto, que ha perdido 12 kilos y que "viste como un turista estadounidense". En el libro, Juan Carlos afirma que eligió Abu Dabi porque desde este exilio dorado "no molesto a la corona". Además, señala que lo que más echa de menos Juan Carlos I es la comida.

En el libro el rey emérito asegura también que no sabe cuándo volverá a España aunque da a entender que lo puede hacer en cualquier momento: "Me bastaría coger un avión". Tampoco duda en afirmar que muchos se alegraron de que se fuese y que lo hizo para no perjudicar a su hijo, el rey Felipe VI, con el que por cierto la relación se ha vuelto muy fría y prácticamente inexistente. También dice que ha llegado el momento de pensar en su propio entierro,