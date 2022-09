Ribera no cierra la puerta al gasoducto MidCat y pide debatir en Europa

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no cierra la puerta a la construcción del gasoducto MidCat para conectar España con Francia a través de los Pirineos. "Si hay algún Estado miembro que considera que esa propuesta no es la mejor (...) creo que es bueno que, con espíritu europeísta, lo puede plantear con total tranquilidad", ha dicho en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Las declaraciones llegan horas después de que la Comisión Europea haya anunciado que por el momento no tiene previsto financiar la construcción de ese gasoducto y un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazase apoyar la infraestructura.

Para Ribera, las declaraciones del portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, no suponen un portazo al proyecto gasista. "Es importante entender qué ha dicho la Comisión Europea y qué no ha dicho. Se ha dicho que no es proyecto que esté incluido en la lista de interés comunitario, pero porque esa lista se realizó previamente a que se abriese el debate sobre el gasoducto", ha dicho la vicepresidenta, que ha advertido que, en cambio, el MidCat "si está en el anexo de infraestructuras importantes" de la estrategia RepowerEU, la hoja de ruta europea para responder a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

La responsable de los asuntos energéticos de España ha emplazado a debatir en Europa la importancia de esta infraestructura, que debe plantearse como una herramienta de futuro que pueda vincularse a la transición energética gracias a una posible compatibilidad con el transporte de hidrógeno verde. "Me parece que es precipitado pronunciarse al respecto, será uno de los asuntos que se aborde en el consejo europeo del viernes", ha dicho.

Si bien, Ribera se muestra abierta al debate y considera que todavía hay opciones para impulsar esta tubería, en el pasado ya recalcó que la construcción del MidCat debe estar condicionada a la financiación europea. "El debate no es si España quiere o no quiere apostar por la interconexión europea sino cómo se concierta la acción europea, y esta tiene que estar financiada como tal proyecto europeo para garantizar esa capacidad de suministro de nuestros vecinos del norte de Europa y no por los usuarios de gas españoles", dijo el pasado 8 de marzo en un consejo de ministros.

Esta vez, la política socialista no ha sido tan contundente, pero sí ha hecho hincapié en la necesidad de que Europa respalde económicamente el proyecto. "Esta infraestructura en el caso de España se vincula al transporte de hidrógeno y debería tener lugar en un contexto de respaldo del conjunto de interés europeo, probablemente con financiación europea".