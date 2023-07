Sánchez: "Los códigos del periodismo han saltado por los aires"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su exposición mediática durante la campaña electoral para el 23J. Este miércoles ha sido el turno del programa Hora Veintipico, dirigido por Héctor de Miguel y que se emite en la Cadena SER. Entre otras cuestiones, el líder del PSOE ha insistido en las críticas a los medios de comunicación por la imagen que se ha dado de él.

"Los códigos del periodismo en nuestro país han saltado por los aires cuando se me ha tratado de deshumanizar y criticar", ha afirmado. Sánchez ha puesto como ejemplo que se le tache de "filoetarra", "golpista" o "felón". "¿Por qué lo hacen? La derecha y sus terminales mediáticas hablan del sanchismo para no hablar de lo que ha hecho este Gobierno", ha defendido el presidente.

El líder socialista ha contrapuesto esta legislatura con el balance anterior del Gobierno de Mariano Rajoy, con casos de corrupción como la Gurtel o la "operaicón parapolicial" llamada Kitchen. "Hemos pasado de eso a un Gobierno intachable desde el punto de vista de la corrupción", ha destacado.

Por eso, según Sánchez, desde la derecha hablan de "este monstruo de siete cabezas que se han inventado y llaman sanchismo". Lo hacen, ha seguido el presidente, "para no hablar de lo que representan, que es algo bastante tenebroso como un Gobierno de PP y Vox".

Rajoy, Vox y la ley mordaza

Otro asunto destacado de la entrevista ha sido el momento en el que Sánchez ha desvelado que la primera persona que le alertó sobre el auge de Vox fue el expresidente Rajoy. Lo hizo, según ha comentado, cuando todavía estaba en Moncloa y él estaba como líder de la oposición. Es decir, antes de 2018.

"El fue el primero que me habló de Vox, que me alertó de Vox. Me trasladó su preocupación. Yo me quedé muy sorprendido. Lo comenté con mis colaboradores después, porque me parecía raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía. No tenía representación institucional, ya no digo parlamentaria. No había concejales de Vox y, en cambio, él ya tenía claro que era un riesgo", ha destacado.

Héctor de Miguel le ha preguntado también por la derogación de la llamada 'ley mordaza'. Le ha recordado su promesa. "Tengo que reconocer que ha sido de los pocos compromisos que no hemos cumplido", ha afirmado. En este sentido ha recordado que necesitaban contar con los apoyos parlamentarios de ERC y EH Bildu. Y que el PSOE llegó a un acuerdo con Unidas Podemos.

"ERC y Bildu incorporaron nuevos elementos en lo que ellos han llamado la derogación de la 'ley mordaza', que es mucho más que lo que nosotros asumimos", ha destacado Sánchez.

Por lo demás, la entrevista también ha tratado algunos aspectos más personales de Sánchez como por ejemplo la vida en Moncloa, sus deportes preferidos o la música que escucha. El presidente incluso ha bromeado sobre algunos "memes" graciosos que se han hecho en redes sociales sobre él. "Lo de Perro Sánchez se la ha dado la vuelta, hay algunos memes graciosos", ha destacado.