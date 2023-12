Sánchez y Díaz se contraprograman en Galicia a la caza de Feijóo y de Podemos

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se contraprogramaron este sábado en Galicia a la caza del mismo electorado progresista de cara a las elecciones autonómicas previstas para dentro de unos pocos meses, pero con objetivos quizá diferentes.

A mediodía, en Santiago, el presidente del Gobierno arropó a su cabeza de lista, el diputado en el Congreso José Ramón Gómez Besteiro, ante cientos de personas reunidas en el edificio Fontán de la Cidade da Cultura, a las afueras de la capital gallega.

A la misma hora, en A Coruña y frente a 500 fieles en el auditorio Gaviota del céntrico Palacio de Exposiciones y Congresos, la vicepresidenta segunda presentó la plataforma fundacional de su movimiento en Galicia, carente aún de aspirante a presidencia de la Xunta pero en el que se asoma como previsible candidatable el politólogo Paulo Carlos López.

El PP gobierna en Galicia con mayoría absoluta desde hace 14 años. Y tanto Díaz como Sánchez saben que la única forma de arrebatársela a su actual usufructuario, Alfonso Rueda, es la suma del voto progresista y, sobre todo, del nacionalista, en manos del BNG de Ana Pontón.

Teloneros

Sánchez es consciente de que al PSOE y a Besteiro les toca telonear ese cambio -Pontón, líder de la oposición gallega, se ha consolidado como la única figura con posibilidades reales de ser la alternativa a Rueda-. Pero el líder del Ejecutivo también debe saber que una derrota del PP en la tierra de Feijóo dejaría al presidente popular en una situación de extrema fragilidad en Madrid.

Para Díaz, por contra, lo que pase con Feijóo resulta secundario. Lo que le preocupa es que Sumar entre al Parlamento autonómico, porque si no lo logra, haya o no mayoría absoluta del PP, enseñará el primer síntoma de debilidad sobre la solvencia y recorrido de su proyecto si no es capaz de afianzarlo, también, y precisamente, en su propia tierra.

Yolanda Díaz, este sábado en A Coruña en el acto de Sumar. — Cabalar / EFE

"No nos interesa el jaleo, debemos caminar juntas", dijo la vicepresidenta en su intervención en A Coruña, dirigiéndose a esa parte del espectro de su espacio político que observa con estupor su reciente ruptura con Podemos en Galicia, que amenaza la posibilidad de una lista conjunta.

No coser esa herida de aquí a las elecciones puede resultar letal, y por ello Díaz reclamó a los miembros de su plataforma que se lo trabajen, "con el método Sumar: diálogo, diálogo y diálogo". Pero no citó a Podemos, ni a Esquerda Unida, ni a las mareas, y sí a PSOE y BNG, lo que algunos interpretaron como un ninguneo explícito a sus antiguos socios.

Para llenar de contenido estatal el mitin tirando de las medidas de las que presume en el Gobierno, también anunció que ampliará las cuantías y las coberturas del subsidio de desempleo.

Feijóo, Besteiro y el CGPJ

En su discurso en Santiago, por su parte, Sánchez golpeó a Feijóo por mantener el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y abundó en asuntos nacionales. Pero dedicó parte de su intervención a glosar la figura de Besteiro, de quien, aseguró, no quiso aceptar encabezar un ministerio en su nuevo Gobierno, informa Efe.

"Me dijo que no: Yo aspiro a ser el próximo presidente de la Xunta", reveló el presidente, quien abundó en halagos al que definió como "gran líder" del PSOE gallego: "Va a haber cambio en Galicia, con José Ramón Gómez Besteiro, y con todos vosotros y vosotras", proclamó.