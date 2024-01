Sánchez reactiva al PSOE para el ciclo electoral de 2024 con un encuentro para lanzar a Besteiro en Galicia

Una vez resueltas, de manera agónica, las primeras votaciones de la legislatura, Pedro Sánchez emprende ahora el inicio del ciclo electoral de 2024. La primera parada es Galicia, que celebra elecciones el 18 de febrero. Luego serán en Euskadi y, en junio, las europeas. El PSOE prepara ya las citas. En ese marco, todo el partido se reunirá este fin de semana en A Coruña para una convención política con un marcado carácter ideológico.

El lugar elegido no es casual. Por un lado, servirá para poner en el foco al candidato del PSdG a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, a un mes de la cita con las urnas. Los socialistas confían en que pueda haber cambio para sacar a Alfonso Rueda y el PP del Gobierno autonómico. Por otro lado, A Coruña es, junto a Las Palmas o Barcelona, los municipios más grandes donde gobiernan los socialistas después del pasado 28 de mayo.

Precisamente la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, será una de las encargadas de participar en el acto de apertura del encuentro. El viernes 19 por la tarde estará acompañada por el secretario de organización, Santos Cerdán, la portavoz socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García y, especialmente, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE vuelve a recurrir a él como ya lleva siendo habitual en los últimos meses, especialmente desde la campaña para el 23 de julio.

El sábado se desarrollarán diferentes actos y sesiones temáticas cuyo contenido definitivo todavía no se conoce. Se espera la presencia también de varios ministros del Ejecutivo. El domingo cerrará el encuentro el propio Sánchez y presumiblemente el candidato a la Xunta. Lo que sí tienen claro en el PSOE es el objetivo final de este encuentro: poner en valor las ideas socialdemócratas y las medidas que ha tomado el Gobierno de Sánchez en los últimos años.

"La socialdemocracia se ha demostrado como la fórmula ideológica para frenar a la ultraderecha", señalan fuentes de Ferraz. España, insisten los socialistas, ha sido un ejemplo para Europa en ese aspecto. "Los fundamentos de la pasada legislatura, los objetivos para la que comienza, y las bases ideológicas de un PSOE fuerte son muy importantes para seguir avanzando", añaden.

En el PSOE siguen transmitiendo el mensaje de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está cada día más secuestrado por Vox y por el ala dura de su partido, representada especialmente por Isabel Díaz Ayuso.

"Ante una derecha desnortada y cada día menos diferenciada de los neofascistas, la claridad ideológica de la socialdemocracia, del PSOE, plasmada en medidas concretas como todo lo que se ha gestionado, es el mejor remedio para que las sociedades sigan avanzando y no caigan en retrocesos históricos", defienden en la dirección socialista.

Las primeras semanas de legislatura han estado marcadas por los pactos y acuerdos con los socios parlamentarios, especialmente con el tira y afloja con Junts. Por eso, la convención, según traslada un dirigente, debe servir para "reforzar lo ideológico, cambiar el marco de los pactos y trasladar el mensaje de que esta legislatura se va a trabajar por la ciudadanía con medidas concretas".

Otros dirigentes consultados señalan que también esperan encontrar reflexiones desde el Gobierno y si lo de la pasada semana provocará un punto de inflexión con el modelo de negociaciones.

Comité Federal y cambios en la dirección

Más allá de la vertiente ideológica y política, el encuentro en A Coruña también tiene una importante parte orgánica. El domingo se ha convocado un Comité Federal que entre otras cuestiones ratificará una serie de cambios en la ejecutiva del partido. El principal, nombrar una nueva portavoz después de que la actual, Pilar Alegría, fuera designada por Sánchez como portavoz del Gobierno.

En un primer momento se barajó con fuerza de que la portavocía fuera coral dependiendo de los temas. Esto en la práctica lo han desarrollado estas semanas, con declaraciones públicas de cargos como el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, el secretario de organización, Santos Cerdán, o el secretario de Política Municipal, Alfonso Gómez Rodríguez De Celis, entre otros.

La apuesta ahora es una mujer que actualmente no está en la dirección socialista y que no tiene un perfil político muy conocido, según las fuentes de Ferraz consultadas. No se esperan, según las mismas fuentes, ajustes muy profundos en la primera línea. Podrían salir algunas personas por diferentes motivos personales o porque tienen nuevas responsabilidades de Gobierno.