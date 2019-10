El día ha estado marcado por la sentencia del procés. Durante este fin de semana ya se tenía claro que llegaría una sentencia con altas penas y esto se confirmó a primera hora de la mañana: las condenas suman casi 100 años de cárcel. Las reacciones políticas fueron llegando a cuenta gotas. Más aún en la izquierda no independentista. Pablo Iglesias fue el único líder de los grandes partidos que no hizo rueda de prensa. Íñigo Errejón tampoco apareció ante las cámaras. Sus declaraciones llegaron poco a poco en tuits, vídeo y audio.

En Comú Podem fue la formación de Unidas Podemos que dio una respuesta más clara ante la sentencia. El candidato de los 'comuns' a las generales, Jaume Asens, y la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, comparecieron para hacer un llamamiento a las fuerzas progresistas para encontrar una salida "dialogada" al conflicto, rechazar un fallo que tachan de "injusto" y "trabajar" para conseguir la libertad de los políticos independentistas.

"Hasta que los presos no estén en libertad no podremos tener un debate democrático y sereno", afirmó Albiach. Mientras que Asens puso sobre la mesa la opción preferida entre los 'comuns': una reforma del código penal con carácter retroactivo para que los condenados por sedición salgan en libertad. Aunque no se rechazan un posible indulto — que sí descartan los condenados — o una ley de amnistía que prevé mover el independentismo.

En Comú Podem se reunirá con un equipo jurídico para abordar la reforma del código penal con carácter retroactivo

Pero para los 'comuns' ahora toca comenzar a trabajar en la reforma del código penal. Según informó la organización a Público, en los próximos días En Comú Podem se reunirá con un equipo jurídico con el que mantiene reuniones periódicas formado por Martin Pallin, Juaquin Urias, Perez Royo, Josep Maria Mena para "tratar de abordar de la mejor manera posible el escenario post-sentencia". Estas reuniones se están celebrando desde el pasado abril, cuando pusieron esta opción sobre la mesa.



Ada Colau también respaldó la libertad de los catalanes durante una declaración institucional. La alcaldesa pidió empatía a Pedro Sánchez y afirmó que "solo con su libertad" se puede volver a "una situación de normalidad democrática".



Los comuns fueron los más claros, aunque Iglesias también mostró su disconformidad con la postura de Sánchez sobre no hablar de la opción del indulto: "No he entendido la dureza de las palabras del presidente en funciones. Cuando insistía en que las condenas se tienen que cumplir íntegramente pareciera que se le ha olvidado que dos dirigentes de su partido, Barrionuevo y Vera, fueron indultados tras ser condenados por terrorismo de Estado; que Armada, el principal autor del golpe de Estado del 23F, también fue indultado; o que el Supremo llegó a pedir el indulto para Tejero", dijo por un vídeo difundido por la red social.

El secretario general de Podemos no entró en más valoraciones. El partido tampoco dio ninguna información sobre la conversación entre Iglesias y Sánchez, aunque desde la formación morada han visto durante estos meses con buenos ojos la opción del indulto para conseguir la libertad de los "presos políticos".



Podemos e IU creen que el indulto debe negociarse en una mesa de negociación

Pese a que cada partido puede tomar una posición diferente, Podemos siempre ha escuchado las propuestas de los 'comuns' para posicionarse sobre Catalunya. Y Asens se ha hecho durante los últimos meses una de las personas del núcleo fuerte de Iglesias. Mientras que Galicia en Comú mantendrá la posición de Unidas Podemos.

Izquierda Unida también publicó un comunicado esta mañana. En él se comprometen a trabajar por "una solución política" que "normalice la situación" y para ello apuntan que "es imprescindible que no existan personas privadas de su libertad o que hayan tenido que abandonar Cataluña por haber defendido o realizado políticas independentistas o por haber defendido democráticamente cualquier otra posición política". El Partido Comunista también subió su comunicado a la web con esta misma frase.

Alberto Garzón plantea tres fases para buscar una solución: retomar las relaciones, diálogo y negociación. Según explican desde la organización, los indultos a los presos son un instrumento legal que no se descarta, pero no se ha aprobado en ningún órgano defender esta posición. En una entrevista en Efe apuntó lo mismo al afirmar que los indultos deberían "contemplarse" pero que "tienen que estar dentro de un programa de canalizar este conflicto".

Errejón: "Solo puedo respetar las decisiones judiciales"

Más País no se ha posicionado sobre la sentencia ni sobre la condena a los presos. "Otros actores analizarán la sentencia. No creo que ese sea mi papel. Como candidato a la Presidencia del Gobierno solo puedo respetar las decisiones judiciales", expresó Íñigo Errejón en un audio que mandó el partido a la prensa.

Aunque no se conozca la postura de Errejón ante esto, el líder de Más País sí que lamentó "la judicialización de los problemas políticos": "Hoy las heridas de ayer son más grandes y, por tanto, es más necesaria que nunca una política útil que antepone el acuerdo a las posiciones maximalistas. Una propuesta de España que tenga la capacidad de reconquistar los corazones de millones de catalanes", añadió.

El número uno de Más País por Barcelona tampoco fue más concreto. Juan Antonio Geraldes solo expresó por Twitter que hoy era un día "triste" para todos los demócratas y que el juicio aleja de la solución.

Avui és un dia molt trist per tots els demòcrates: els tribunals no poden solucionar problemes polítics.



La sentència ens allunya de la solució, és hora de fer política. — JA Geraldes (@JuanAntonioGH) 14 de octubre de 2019

Este martes Más País presenta su candidatura en Madrid con la mayoría de los cabezas de lista y el día seguirá estando marcado por la sentencia del procés y las movilizaciones de los catalanes pidiendo su libertad. Por lo que quizás mañana el partido tenga que concretar más su posición.