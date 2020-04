La próxima semana se constituye la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso, pero el escenario de un acuerdo real y trascendente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición parece hoy bastante lejos. La sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en la Cámara Baja ha sido, de nuevo, protagonista del enfrentamiento entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, que han vuelto a poner de manifiesto que, lejos de acercar posturas, han protagonizado otro bronco cruce de reproches.

Casado ha querido conocer la valoración del presidente del Gobierno sobre la situación económica y social que atraviesa el país como consecuencia de los efectos de la covid-19, una situación que Sánchez ha calificado de "gravísima". El líder del Ejecutivo le ha recordado al del PP la importancia de la mesa de reconstrucción que se iniciará próximamente en el Congreso y le ha instado a "dejar la postura intransigente y arrimar el hombro".

El la réplica, el presidente del PP ha abandonado la dimensión económica de su pregunta y ha interpelado a Sánchez por todas diversas cuestiones: compras de test "fraudulentos", "mentiras" sobre el número de fallecidos, "encargar antes la encuesta del CIS que la de seroprevalencia", la ausencia del presidente en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra este jueves en el Senado, la no defensa al rey de los "ataques del Gobierno", y los "ataques" del Ejecutivo "a la libertad de expresión".

"Puede seguir haciendo el ridículo, pero no nos pida que lo hagamos con usted", ha concluido Casado, respondiendo a la petición de Sánchez sobre "arrimar el hombro". "Ocupa todo el tiempo en criticar el Gobierno y no tiene tiempo para ver las medidas que ha impulsado", ha respondido Sánchez, que ha advertido al líder de los conservadores que los pactos para la reconstrucción no se desarrollarán en base a las políticas que se llevaron a cabo en anteriores crisis.

"Esta crisis no va a servir como excusa para abandonar la agenda de transición ecológica ni para recortar el Estado de bienestar; no va a servir para abandonar a los que están sufriendo las consecuencias. No vamos a dejar a nadie atrás", ha zanjado el presidente del Gobierno.

También han interpelado a Sánchez durante la sesión de control el portavoz de Más país en la Cámara, Íñigo Errejón y el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal. Errejón le ha pedido al presidente del Gobierno un compromiso para que el Ejecutivo no otorgue ayudas públicas a las grandes empresas que se acogen a paraísos fiscales: "No se puede ser español para cobrar y suizo o andorrano para contribuir", ha dicho.

Sánchez, sin embargo, ha evitado comprometerse con esta petición del portavoz de Más País y se ha limitado a afirmar que "empatizamos con la demanda de justicia social y dirigimos las ayudas de liquidez a pymes y autónomos". El presidente ha endurecido el tono durante la pregunta de Ciudadanos, donde Sánchez ha cargado abiertamente contra algunas comunidades autónomas muy críticas con el Ejecutivo durante la pandemia.

Bal le ha afeado que "no reconozca ningún error" y ha criticado el anuncio sobre la desescalada por fases avanzada este martes por el presidente. "Es un plan de desconfinamiento unilateral. Nos hemos enterado por la televisión. A su plan le falta una fase, la fase de llamar a la oposición. Es un plan inseguro, solo hace 48 horas que se hacen test serológicos. Hoy usted no está dando la talla".

"Tenemos que hacer autocrítica todos. Su partido forma parte del Gobierno de Madrid, uno de los principales focos de la epidemia. Hemos escuchado que no se va renovar el contrato a enfermeros y médicos, casi 8.000 personas en Madrid, igual tendrían que reflexionar para no recortar la sanidad pública en Madrid", ha respondido Sánchez.

También ha cargado el presidente del Ejecutivo contra el Gobierno de la Región de Murcia. "En Murcia se han aprobado unos presupuestos que recortan la partida del sistema de salud, cuando se ha subido el sueldo el presidente de Murcia. Pero yo me quedo con lo mejor, con el hecho de que usted me tiende la mano", ha concluido Sánchez.