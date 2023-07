¿Cuál ha sido el desempeño de Sumar si se compara con el 28M y 2019?

La irrupción de Sumar zarandeó el espacio político de la izquierda alternativa y ha sido uno de los elementos de análisis más recurrentes en el marco del 23J. En unas declaraciones, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, una de las formaciones que concurrieron dentro de la marca que lanzó Yolanda Díaz, comparó los resultados de Sumar con los de Unidas Podemos en 2019: "Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto a los peores resultados de UP". Es una forma de leer los resultados, pero no la única.

Efectivamente, los números de Sumar no han alcanzado los que cosechó UP en las elecciones generales de 2019, aunque, en realidad, las cuentas de los 700.000 votos de los que habla Belarra solo salen, como especificó ella misma, si se tiene en cuenta la actuación de Más País y Compromís, dos partidos actualmente dentro de Sumar.

Sin embargo, las elecciones más próximas a este 23J tuvieron lugar el 28 de mayo, por lo que constituyen un elemento de comparación extraordinariamente próximo para calcular el efecto de Sumar en el electorado progresista, a pesar de que no se disputaron en la arena nacional, sino en las arenas autonómica y municipal.

En el gráfico que aparece bajo estas líneas, se compara el porcentaje de voto que recibió Sumar el 23 de julio y el que recibieron el 28 de mayo los partidos que, a la postre, terminarían conformando la candidatura de Sumar en las generales. Se han escogido las elecciones autonómicas y no las municipales para establecer la comparación porque el comportamiento electoral entre ambas tiene más similitudes que las que existen entre unas elecciones municipales y unas generales.

En unas municipales, las formaciones más allá de Partido Socialista y Partido Popular no suelen presentar candidatura en todas las ciudades y pueblos de España. Además, es más frecuente, por ejemplo, que el voto se decida por cuestiones como el feeling con los candidatos a la alcaldía y otras interferencias parecidas que complican, a fin de cuentas, la comparación y que se dan menos en la arena autonómica.

En diez de las 12 autonomías que concurrieron en las elecciones autonómicas del 28M, los resultados de Sumar el 23J han mejorado a los que obtuvo entonces el bloque progresista. Son Aragón, Cantabria, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, La Rioja, Principado de Asturias y Región de Murcia.

Para completar el mapa, se han utilizado los datos más recientes de los territorios en los que no se celebraron elecciones autonómicas en 2019: Cataluña, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Euskadi. En las cinco, Sumar también ha mejorado los resultados.

En cambio, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià no se repite la misma tendencia. Más Madrid y la coalición Podemos-IU-Alianza Verde obtuvieron 615.171 y 158.831 respectivamente, 777.002 en total y, por tanto, 226.613 más que Sumar en el 23J.

Algo parecido ocurre en el País Valencià, donde los 349.142 votos que obtuvo Compromís en las autonómicas y los 85.576 que obtuvo Podemos suman 434.718, 35.313 más que los que ha obtenido ahora Sumar.

Es una lectura que beneficia a la plataforma de Yolanda Díaz. Tras el bajón en los resultados de la izquierda en el 28M, Sumar ha logrado revertir la tendencia en todas las CCAA menos en dos.

Menos votos y escaños que en las generales del 2019

No salen tan bien los cálculos al comparar las elecciones generales del 23J con las inmediatamente anteriores, las del 10 de noviembre de 2019, que son a las que se refería Belarra en sus declaraciones. Tanto en este caso como en el anterior, no obstante, es importante tener en cuenta que las lecturas políticas posibles a partir de una cuestión aritmética como es la comparación de los resultados son múltiples y que en el voto intervienen muchos factores: la participación, cambios del ciclo político, la actuación del resto de los partidos, etc.

En cualquier caso, en las elecciones del 23J, Sumar ha perdido escaños que sí poseía su espacio político tras las elecciones del 2019 en el País Valencià, Comunidad Foral de Navarra, Euskadi, la Comunidad de Madrid, Illes Balears, Galicia y Canarias.

Por otra parte, en la Región de Murcia, Andalucía, Aragón o el Principado de Asturias, el partido ha logrado menos votos que lo que logró el espacio en 2019, pero no ha perdido escaños. Lo mismo ocurre en Catalunya, donde ha logrado ser, incluso, segunda fuerza política.

En La Rioja, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Sumar no ha logrado ningún escaño, pero tampoco lo logró Unidas Podemos ni ningún partido ahora integrado en Sumar en 2019. Tampoco en las ciudades autónomas Ceuta y Melilla.