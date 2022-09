¿Qué significa Jesús Cintora?

A Jesús Cintora le despidieron de TVE. Y fue un despido político. No lo digo yo, lo dice Roberto Lakidain, consejero de TVE, que hoy nos acompañará en La Base.



El programa de Cintora, Las cosas claras, daba muy buenos datos de audiencia y había superado otra vez, como ya lo hiciera con su anterior programa Las mañanas de Cuatro, a la tertulia Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras.



El despido político de Cintora en TVE se hizo a petición expresa de un dirigente del Partido Popular pero la purga se pactó con el PSOE: en concreto la pactaron Felix Bolaños y Teodoro García Egea. Diez consejeros participaron en la reunión del Consejo de Administración de RTVE que cortó la cabeza de Cintora. Solo los dos Consejeros propuestos por Podemos se posicionaron en contra; fueron los periodistas Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem los únicos que defendieron al periodista soriano. Frente a ellos los tres consejeros del PP, los cuatro del PSOE y Juan José Baños del PNV, se unieron para eliminar a Cintora de la televisión pública.



La sección sindical de CCOO en RTVE denunció este "despido político" y acusó al presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, de haber "sucumbido" a los deseos de PP y de Vox.



Y el caso es que mucha gente piensa que Cintora es, básicamente, un periodista afín a Podemos. Ojalá lo fuera y además tendría todo el derecho del mundo a serlo, pero no es el caso.



Tal es la presión que recibe Cintora que nunca ha querido participar en este puto podcast. En una entrevista reciente con El Español decía que jamás había comido conmigo y sí con Pablo Casado. Cintora, como otros periodistas, sabe que el hecho de que te relacionen conmigo es una condena a la muerte civil.

A muchos periodistas que han pasado por aquí o que se han sentado en una mesa redonda con nosotros, algunos de sus compañeros de profesión les han puesto cara de poker ¿Vas con los de La Base?.



El nombre de Cintora es un mensaje para cualquier periodista que quiera pasarse de listo y hacer periodismo. Tú critica a Ferreras y acabarás como Cintora. Tú ve al podcast de Iglesias y acabarás como él. Así funciona la mafia amigos; con mafiosos y también con cobardes que miran para otro lado cuando linchan a un compañero. Luego, llaman a hordas de bots contra militantes de izquierdas que les cantan las cuarenta en Twitter.



Cintora y yo no hemos comido nunca, pero Jesús no se puede permitir contar que cenamos una vez en un chino de Vallecas en el que le conté, mientras degustábamos un pato ladeado servido en dos tiempos, que íbamos a montar Podemos. Me dijo que no me metiera en líos con lo bien que nos iba en Las mañanas de Cuatro. Yo me metí en unos cuantos líos pero él también. Pero Jesús no se metió en embrollos por ser de Podemos (yo creo que no nos ha votado en su vida) sino simplemente porque se atrevió a hacer periodismo.



Os digo una cosa, a mí Las cosas claras no me gustaba mucho. Llenar un plató de fachas gritones a los que respondía Miquel Ramos es un estilo que podía funcionar en 2014 pero hoy ya no.

A Cintora se lo cargaron de la televisión pública porque, frente a la cloaca de Ferreras, hacía periodismo. Y por eso, aunque no se pueda permitir venir a La Base y tenga que decir que casi no nos conocemos de nada, le respetaré siempre. Y le volveré a invitar a cenar en el chino de Vallecas, si se deja.