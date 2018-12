El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó este viernes desde Bruselas su firme apuesta por seguir manteniendo el diálogo con la Generalitat de Catalunya y buscar cauces de entendimiento, "porque este Gobierno no quiere vivir de la confrontación ni del agravio territorial"; afirmó.

Sánchez, tras asistir a la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, no tuvo más remedio que contestar a una batería de preguntas sobre la situación de Catalunya, ratificó que no ha variado la posición del Gobierno tras las elecciones andaluzas, y dio en todo momento respuestas conciliadoras, pese a la actual situación política.

Así, al ser preguntado por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, recordó que fue una decisión tomada hace dos meses y que el Gobierno cumple su palabra. Pero, además, añadió que esta reunión no quiere ser más "que una muestra de respeto y aprecio a Catalunya y a la sociedad catalana", dijo.

El presidente indicó que mantendrá su políticas de celebrar Consejos de Ministros por todos los territorios de España, como un gesto de "convivencia y concordia" y, sobre todo, "como reconocimiento a la diversidad territorial de España, porque no toda la vida política pasa por Madrid"; afirmó.

En cuanto a su reunión con Torra, que todavía no dio por hecha al no haber recibido respuesta del presidente catalán, indicó que va con voluntad de dialogo, "y si Torra me habla de autodeterminación, yo le hablaré de precariedad laboral o la calidad de los servicios públicos"; dando a entender que cada uno puede poner sobre la mesa los asuntos que considere.

Sánchez en ningún momento se refirió a la posibilidad de que la posible reunión con Torra incorpore a más miembros del Gobierno o de la Generalitat, posibilidad que sigue descartando completamente La Moncloa, según fuentes consultadas.

"En política lo que no se pueden es perder las formas. Y yo me comprometi a reunirme en Barcelona con el presidente de la Generalitat. Y quiere mantener una reunión para hablar de los temas que importan a Catalunya"". Y añadió: "Los problemas están para solucionarse, no para dejarlos".

No obstante, Sánchez reiteró que no va a existir una solución mágica para una crisis de más de diez años. "Sosiego, tiempo, diálogo, sentido de Estado por parte de todas las fuerzas políticas y generosidad. No vamos a resolver esto en un mes o dos, vamos a tarar un tiempo", indicó.

En cuanto a los acuerdos alcanzados en la Cumbre de jefes de Estado de la UE; Sánchez destacó avances en materia de cambio climático, de inmigración -dijo que se habían desbloqueado 140 millones de ayudas para Marruecos- y en torno a la consolidación del euro, aunque indicó que no habían sido lo suficientemente ambiciosos como quería España. Sobre el Brexit, reiteró y apoyó la postura adoptada por unanimidad en la UE de no reabrir la negociación con el Reino Unido,