Un sondeo de la Junta da la mayoría absoluta a PP y Vox en Andalucía

Un sondeo del centro de estudios andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia de Elías Bendodo, otorga la mayoría absoluta al PP y Vox –que se dispara más de ocho puntos sobre el anterior barómetro, de diciembre– en Andalucía. El sondeo se realizó entre el 21 y el 31 de marzo de este año, cuando el PP ya había resuelto su crisis, pero aún no se había entronizado a Alberto Nuñez Feijóo.

El sondeo minimiza las expectativas de la izquierda –la oposición no le da ninguna credibilidad a esta encuesta– y reduce las opciones de Ciudadanos, que pasaría del Gobierno a caer en la irrelevancia.

Así, según recoge un comunicado del centro de estudios andaluces, el PP sería la fuerza política más votada con el 34% de los apoyos, obteniendo entre 43 y 44 diputados en la Cámara autonómica.

El PSOE, segunda fuerza política, obtendría el 25,3% de los votos y entre 30 y 31 escaños; mientras que Vox se situaría como tercera fuerza, con el 19% de los sufragios –en diciembre tenía 10,9%–, que le valdrían 22 escaños.

El cuarto lugar lo ocuparía Unidas Podemos, con el 9,1% de los votos, equivalentes a 10 representantes en el Parlamento Andaluz.

Ciudadanos, en quinto lugar, alcanzaría el 4,3% de los apoyos, que supondrían 2 escaños; mientras que Adelante Andalucía, con el 2,8% de los votos, podría obtener entre 0 y 1 escaño. La encuesta da al PACMA la posibilidad de obtener un escaño, con el 2,3% de los apoyos.

El sondeo ignora a Andaluces Levantaos y no da opciones a los partidos y plataformas que pueden recoger el malestar de la Andalucía vaciada, sobre todo en Huelva y en el oriente –Jaén, Granada y Almería–.

Incremento de precios

La encuesta recoge también la inquietud ciudadana por el incremento de precios, que "está afectando a los hábitos de consumo de los andaluces", según el Centra. El 48,8% ha limitado el uso de la calefacción y de otros electrodomésticos en el hogar y utiliza menos el coche para los desplazamientos de ocio (20,8%), además de gastar menos en este tipo de actividades (19,2%).

La subida del precio de los suministros (luz, agua, gas…) está afectando a cuatro de cada diez entrevistados (41,5%). El 28,1% afirma que le afecta particularmente la subida del precio de los combustibles, mientras que otro 23,5% refiere la subida del coste de los alimentos y la ropa.

Ante la escalada de precios continuada, el 40,5% asegura que no podrá llenar el depósito de su vehículo; un 33,8% dice que no podrá pagar impuestos, mientras que otro 26,5% manifiesta que no podrá pagar el alquiler o los suministros básicos, el 26,4%.

El aumento de la carestía de la vida, unido a la pérdida de poder adquisitivo, emerge como segundo problema principal de los andaluces después del paro. Solo el 5,7% declara no verse afectado por la subida de precios. La encuesta también pregunta por una posible bajada de impuestos, que apoya el 37,7%.

La guerra en Ucrania destaca como otro de los temas que más preocupan a los andaluces, superando ya al grado de preocupación por el coronavirus (7,7 frente a 5,2 puntos de media, en una escala de 0 a 10).