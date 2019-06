Manuela Carmena deja un gran vacío en Más Madrid. La alcaldesa renunciará a su acta este lunes y abandonará la política definitivamente tras haber perdido el Ayuntamiento. Su marcha abre a Más Madrid en canal, una plataforma constituida por y para la candidata y diseñada para seguir gobernando. El debate sobre su sucesión está sobre la mesa desde hace meses de forma discreta y, aunque se ha apuntado a Marta Higueras en varias ocasiones, es Rita Maestre ahora quien gana peso para ser la líder del partido en la oposición.

Según ha podido saber Público, varios parlamentarios han pensado en abandonar la política con Carmena. Independientes con perfiles técnicos y que no se ven así mismos ocupando un papel en la oposición como podrían ser Higueras o Luis Cueto, sobrino político de Carmena y coordinador general del grupo municipal. Además, aunque Higueras no renunciara a su acta, fuentes del grupo municipal no creen que desempeñe el papel de portavoz municipal. Rita Maestre, que hasta ahora ha ocupado esta función, tiene todas las papeletas para seguir en él.

Maestre es la número tres en la lista de Más Madrid y, aunque no ha definidio aún la hoja de ruta del partido, sí ha explicado que barajan que el grupo municipal se conforme con "una dirección y varias portavocías". También destacó durante una entrevista en TVE este viernes que nadie tiene la intención de sustituir a la que hoy es alcaldesa en funciones porque eso sería "ridículo y osado" dado que ha sido una "figura de enorme importancia", tanto en la política local como en la nacional.

Aunque diseñen una organización con una "fórmula innovadora" en la que se reparta parte de la visibilidad con Higueras, tendrá que haber una portavoz municipal que tenga más peso durante la futura legislatura y haga frente al nuevo alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida y a sus socios, Ciudadanos y Vox. Maestre, durante una entrevista con Público, explicó que no tenía intención de seguir mucho más tiempo en política por lo que descartaba liderar en un futuro el grupo municipal. Sin embargo, Más Madrid planeó la campaña de puertas para fuera barajando sólo la posibilidad de gobernar, descartando las nuevas funciones si pasaban a la oposición.



Además de este puesto tienen que elegirse los nuevos cargos de la dirección del grupo durante los próximos días. Este será el principal reto que tendrán que enfrentar unos dirigentes que sólo han desarrollado el trabajo municipal desde el gobierno y que ahora tienen que rearmarse para ejercer de oposición y dar con nuevos liderazgos.



Por ahora en público se guarda silencio, pero las fuentes consultadas aseguran que ya hay varias voces que piden a Maestre que lidere el grupo, no sólo desde el entorno municipal, también desde Más Madrid Comunidad. Maestre siempre ha sido una de las dirigentes más afines a Íñigo Errejón. Además, reconocen que hay "diferencias" sobre el futuro de Más Madrid y cómo será la coordinación. Unos roces entre dos bandos que ya hay quienes señalan como "carmenistas" y "errejonistas".

La marcha de Carmena facilita que el núcleo cercano a Errejón tengan el control del grupo municipal. El fundador de Podemos asegura que no quiere intervenir en estas decisiones, pero desde su entorno reconocen que los más afines a Carmena no tiene el perfil para hacer oposición y que preferirían que ocuparan "segundos puestos". Aún así, insisten en que no habrá una gran "pugna" por el poder en el grupo y que la nueva coordinación se resolverá antes de lo esperado. El primer paso para saber cómo acabará será conocer las dimisiones que llegarán finalmente tras la salida de Carmena.