Sumar, tercera fuerza en Ferrol, la ciudad de Yolanda Díaz, y muy lejos de los grandes resultados de las mareas en Galicia 

En la ciudad donde vive, Ferrol, Yolanda Díaz no ha logrado que Sumar pase de ser la tercera fuerza política después de PP y PSOE. La vicepresidenta y ministra de Trabajo no ha ofrecido allí en los últimos meses ningún acto electoral ni preelectoral de relevancia, y apenas ha logrado mantener los resultados que Galicia en Común, la marca de Unidas Podemos (UP) en Galicia, obtuvo en la villa en las elecciones generales de los últimos años.

En las de 2015, el espacio de UP y las mareas locales sacó en Ferrol 12.400 votos en 2015; 10.722 en 2016; 7.047 en las de abril de 2019, y 5.770 en la repetición electoral de diciembre de ese mismo año. Al menos, en las de 2023 Díaz sí ha logrado invertir la progresiva tendencia a la baja en su ciudad con 6.291 sufragios el 28J.

Aunque vive en Ferrol ella nació en el vecino municipio de Fene, al otro lado de la ría donde están los astilleros donde trabajaba su padre, el exsecretario xeral de CCOO Galicia Xesús Díaz. En Fene, Sumar también se quedó en tercera posición con un 17,7% de los sufragios.

Los resultados en toda Galicia también se han quedado muy lejos de los que en su día obtuvieron las distintas marcas con las que el espacio de las mareas, que unieron a Unidas Podemos con los nacionalistas de Anova y agrupaciones locales independientes como Compostela Aberta, Marea Atlántica y Ferrol en Común.

El 10,94% de votos, por debajo de la media estatal de Sumar

Sumar ha logrado en Galicia 175.813 votos, el 10,94% del total, por debajo de la media de la formación en toda España (12,3%) y casi 12.500 menos de los 188.231 (12,8%) que obtuvo Unidas Podemos en la comunidad en las generales de noviembre de 2019. En abril de ese año habían sido 236.746 (14,5%).

Puede que eso no represente ahora problema alguno, porque en 2019, con el peor resultado de ese espacio político en Galicia en las generales de los últimos años -el 25% de apoyos en 2015 y el 22,2% en 2016, con seis y cinco escaños, respectivamente-, Díaz acabo en el Gobierno de Sánchez primero como ministra y luego como vicepresidenta, situándose como la principal referencia de sus líderes y como una de las más importantes figuras políticas del Estado.

De izquierda a derecha, Manuel Lago, número dos de Sumar por A Coruña; Verónica Martínez, cabeza de lista por Pontevedra; Marta Lois, número uno Pontevedra, y Verónica Hermida, candidata por Pontevedra, el domingo en Santiago. — Sumar

Díaz también se ha quedado lejos en número de sufragios de los resultados que obtuvo en las autonómicas Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), la coalición que fundó con Xosé Manuel Beiras que unió a las izquierdas estatales y nacionalistas y en la que empezó todo aquello.

AGE irrumpió en 2012 en el Parlamento de Galicia con más de 200.000 votos, superando al BNG tras una campaña en la Beiras y Díaz tuvieron como asesor a un entonces desconocido Pablo Iglesias. Cuatro años después, reconvertida la marca en En Marea, lograron situarse como segunda fuerza en el Parlamento de Galicia mientras las mareas locales gobernaban A Coruña, Santiago y Ferrol y entraban con concejales en una veintena de municipios.

Descomposición

Las diferencias entre Díaz y Beiras y la descomposición del grupo parlamentario y con ella del resto del espacio culminó en 2020 con la pérdida de los 14 escaños que tenía en el Parlamento autonómico.

Que Díaz haya logrado mantener la representación gallega de Sumar, que ahora encabezan Marta Lois, doctora en Ciencia Política, ex concejala en Santiago y candidata y diputada por A Coruña, y Verónica Martínez, inspectora de Trabajo, exdirectora general de Trabajo en el ministerio de Díaz y candidata y ahora diputada por Pontevedra, anima a la militancia a pensar en que el retorno a O Hórreo -la sede de la Cámara gallega- vuelve a ser factible.

"España y Galicia son progresistas, hoy hemos convertido la ilusión en alegría", apuntó ayer Verónica Martínez en su comparecencia en la sede de Sumar en Santiago después de que Díaz lo hiciera en la de Madrid. "Desde Galicia hemos derrotado a Feijóo", añadió.