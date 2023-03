El Supremo rechaza de nuevo la denuncia de Vox contra Irene Montero por sus palabras sobre educación sexual

El Tribunal Supremo ha rechazado de forma definitiva e inadmite las denuncias y querellas presentadas por Vox y distintas asociaciones ultras contra Irene Montero, ministra de Igualdad, por sus declaraciones, tergiversadas por la ultraderecha, del pasado mes de septiembre sobre la educación sexual en menores. Vox y asociaciones ideológicamente afines acusaban a la ministra de Igualdsd de promover la corrupción de los más pequeños.

Ya el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo dictaminó que no había delito alguno en las palabras de Irene Montero. Sin embargo, Vox recurrió porque el Supremo no había admitido su demanda y ahora el Alto Tribunal le vuelve a decir que no y rechaza todas las acusaciones de la ultraderecha.

De hecho, los jueces del Supremo reprochan a Vox su actitud: "Las denuncias y querellas son manifiestamente improcedentes", se puede leer en el auto.

El Supremo dejó claro el pasado mes de diciembre que "son múltiples las razones" que conducen a entender que las declaraciones de la ministra Montero no constituyen ninguna infracción penal.

