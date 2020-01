Dos días de tensión, expectación y rechazo de medidas urgentes por parte del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha rechazado suspender de urgencia el cese del president de la Generalitat, Quim Torra, como diputado autonómico, acordado por la Junta Electoral Central (JEC) el 3 de enero.

Así, la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Supremo ha dado portazo este viernes a la medida cautelarísima solicitada por la defensa de Torra, al entender que no hay razones para suspender la decisión de la JEC, pero esta decisión sólo afecta a la suspensión urgente, no al fondo del recurso. Esto es, aún no desestima los argumentos esgrimidos por las defensas para suspender o no el acuerdo; sólo rechaza hacerlo de forma cautelarísima. Para resolver la cuestión de fondo, el Supremo da un plazo de cinco días para alegar a la JEC y a la Fiscalía.

La Sala estima que, a pesar de la extensión del recurso -de 94 folios-, la defensa no concreta qué circunstancias de especial urgencia justifican la adopción de esta medida, en lugar de esperar a la resolución normal de la pieza. Las alegaciones sobre la supuesta ilegalidad o arbitrariedad de la medida, apuntan, afectarían al fondo de la cuestión, pero no justificarían una suspensión cautelarísima.

El Supremo sólo rechaza la suspensión cautelarísima, pero no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión

Per sé, la inhabilitación de Torra como parlamentario no supone que pierda su condición de president de manera automática: según la propia resolución de la Junta Electoral Central, es el Parlament quien debería, llegado el caso, retirarle esta condición.

El Estatut dicta que la Cámara catalana es quien elige al president, pero precisa que debe escoger "de entre sus miembros". Así está recogido además en el escrito de alegaciones presentado por el Parlament contra los recursos de PP, Cs y Vox a la JEC, rubricado por el letrado mayor de la Cámara, Joan Ridao. Políticamente, el Parlament, donde las formaciones independentistas tienen mayoría, aprobó el pasado sábado una resolución en la que calificó de "golpe de Estado" la decisión de la Junta Electoral Central", además de respaldar a Torra.

Por otra parte, según Europa Press, la magistrada Pilar Teso se ha abstenido en esta decisión. Teso fue miembro de la JEC que en marzo de 2019 ordenó al president que retirara los símbolos independentistas.



La decisión del Supremo estaba prevista para este jueves, pero la Sala decidió retrasarla un día. Ayer, la misma Sala rechazó la cautelarísima reclamada por la defensa del líder de ERC, Oriol Junqueras, que pedía suspender el acuerdo de la JEC que declaraba perdida su condición de eurodiputado.

La JEC decidió aplicar en los dos casos el principio de "inelegibilidad sobrevenida", dado que ambos han sido condenados. No obstante, la condena de 1 año y medio de inhabilitación a Torra por desobedecer la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos en periodo electoral, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no es firme.

También el jueves, la Sala de lo Penal del alto tribunal resolvió que Junqueras no podrá salir de prisión, ni siquiera para que viaje a Estrasburgo a tomar posesión de su acta de eurodiputado. La sala que integran los magistrados que condenaron al líder de ERC a 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación en el procés ahora esgrime que Junqueras no es eurodiputado ni tiene inmunidad, al ser firme la condena.

Por otro lado, no se puede descartar que este mismo viernes el juez del Supremo Pablo Llarena se pronuncie sobre las euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín.

(Habrá ampliación)