Trias afea una "operación" en su contra a PSC, Bcomú y PP: "Que les zurzan"

El cabeza de lista de Junts en Barcelona, Xavier Trias, ha arremetido contra PSC, Bcomú y PP por lanzar una "operación" en su contra para evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista y les ha advertido de que se "equivocan absolutamente": "Que els bombin a tots (que les zurzan)".

En un discurso en el que no ha escondido su enojo, tras la investidura del socialista Jaume Collboni con los votos in extremis de BComú y PP, Trias ha acusado a esas formaciones de "mentir", de "hacer tonterías" y de generar "un ambiente de enfrentamiento", mientras les ha reprochado que les dé "vergüenza" mirarle a la cara.

Trias ha reiterado que dejará el consistorio tras no haber logrado la alcaldía

Con un "que els bombin a tots" (que les zurzan), Trias ha reiterado que dejará el consistorio, como ya anunció que haría si no lograba la alcaldía, pero antes ha recordado a su contrincantes políticos que cuando se retiren "se irán a casa sabiendo que han hecho cosas que no deberían haber hecho nunca".

"Esto es la democracia, unos ganan y otros pierden", ha admitido el candidato de Junts, no sin deslizar reproches a quienes le han desbancado de la alcaldía pese a ser el más votado.

"Hay que saber ganar y perder con elegancia, hay gente que no sabe perder con elegancia, no me refiero a ninguna persona, pero la miro", ha dicho levantando la cabeza hacia Ada Colau.

Trias se ha proclamado víctima de una operación que busca impedir que Barcelona tenga un alcalde independentista

El alcaldable de Junts se ha proclamado víctima de una "operación" que a su entender "no es una casualidad", ya que es "la tercera vez que pasa" y que busca impedir que Barcelona tenga un alcalde independentista.

Según Trias, primero intentaron "destruirle" personas "muy importantes del Gobierno central" -en alusión a las informaciones falsas sobre su cuenta bancaria en Suiza-, lo que "gente que se presentó a las elecciones utilizó" para ganar los comicios municipales en 2015.

Esa operación, ha añadido, se repitió en las últimas elecciones, cuando "unas fuerzas impidieron" que Ernest Maragall fuera alcalde gracias a un "invento del señor Collboni que intentó de todas las formas posibles lo mismo que han hecho hoy, un juego de magia para arrebatar la alcaldía".

"Y hoy ustedes, Collboni, Sirera y Colau, vuelven a hacer lo mismo con las mismas excusas. Y es que no queremos un alcalde independentista", ha mantenido, tras acusarles de hacer "un mal favor a la ciudad y al país".

El cabeza de lista de Junts ha proseguido con un rosario de reproches para acabar espetando a sus rivales políticos: "Que les zurzan a todos, lo pienso, allá ustedes, se equivocan, hacen las cosas mal y se equivocan absolutamente".

"Les da vergüenza. Están equivocados y el tiempo lo demostrará", ha zanjado su discurso, que ha desencadenado un encendido aplauso de los miembros de su partido presentes en el Saló de Cent.