La victoria de Trias en Barcelona decanta a Junts hacia su sector más moderado

La victoria de Xavier Trias no solo tendrá consecuencias para Barcelona, la ciudad que gobernará si no se articula una mayoría alternativa que a estas alturas parece improbable. El triunfo del que ya fue alcalde entre 2011 y 2015 refuerza al sector más moderado de Junts per Catalunya, que ya hace tiempo que presiona para dejar de lado la estrategia unilateralista liderada sobre todo por Carles Puigdemont y Laura Borràs.

Trias reivindica el gen convergente sin complejos

Durante la campaña, Trias, que regresó de la jubilación para disputar la alcaldía a Ada Colau, se ha mantenido a distancia de la marca Junts. Con una candidatura bautizada como Trias por Barcelona y sin hacer uso del logo de la formación, ha reivindicado pactar con el PSC y "el espíritu sociovergente". "Dicen que esto es de Convergència, pues ¡joderos si es de Convergència!", exclamó en un mitin con relación a esos pactos que trascienden las líneas rojas del independentismo.

Sin independencia en campaña

Y es que precisamente este tema no ha entrado en campaña. Trias se ha centrado en hablar de modelo de ciudad y gestión, con la movilidad, la seguridad y la limpieza como bases preferentes. Poner en el centro a las sensibilidades más moderadas, incluyendo la que bebe directamente del legado convergente, ha sido uno de los ejes de la candidatura, a la que los líderes de la formación dieron vía libre ante las buenas expectativas electorales que finalmente se han cumplido.

Jordi Pujol estuvo presente en la presentación de la campaña

Una de las apariciones que confirmaba ese resurgimiento convergente fue la del expresidente Jordi Pujol, que asistió a la presentación de la candidatura. Por el contrario, los líderes de Junts Jordi Turull y Laura Borràs han hecho contadas apariciones en los actos de campaña. Estuvieron allí el primer día y, eso sí, al celebrar la victoria en el Hotel Catalonia Ramblas.

Xavier Trias con la cúpula de Junts celebrando su victoria en las elecciones municipales de Barcelona. — Toni Albir / EFE

Las almas del partido

El secretario general y la presidenta de Junts son las caras visibles de los dos sectores del partido: Turull, histórico militante de Convergència y con experiencia de gestión, es el opuesto a Borràs, que entró en política a raíz del 1-O y es menos partidaria de gobernar. Pese a las divergencias, la cúpula y especialmente Turull han hecho equilibrios para evitar una ruptura dentro del propio partido, ya afectado por la separación con el PDeCAT.

Hace tiempo que varios sectores del partido expresan malestar hacia Borràs

Aunque el sector unilateralista marcó un gol con la salida del Govern el pasado octubre, la condena a Borràs por malversación ha sido la culminación de una pérdida de influencia iniciada con otras cuestiones, como el escándalo en torno a su mano derecha, Francesc de Dalmases, por presionar y gritar a una periodista.

Todo esto ya había iniciado el distanciamiento de pesos pesados de la exconsellera de Cultura, ahora inhabilitada a raíz de la sentencia. Precisamente una vez pasadas las elecciones municipales debía abordarse su futuro dentro del partido y cómo se hacía el relevo en la presidencia del Parlament, un cargo bloqueado desde hace casi un año, cuando fue suspendida de sus funciones. Sin embargo, previsiblemente el avance de las generales complicará los debates internos.

Más allá de Barcelona

Otra derivada de este giro hacia los sectores pragmáticos es la derrota de la exconsellera Gemma Geis, cercana a Puigdemont, como alcaldable de Girona. Con la tercera posición, por detrás de PSC y Guanyem, Junts pierde un consistorio simbólico que había gobernado desde 2011, con Puigdemont al frente.

Geis ha quedado en tercera posición en Girona

En estas elecciones, Junts ha quedado segunda fuerza en número de votos en Catalunya, con un 18,4% del total, sólo por detrás del PSC (23,7%) y superando a ERC (17,3%), que ha sufrido una debacle electoral.

Los postconvergentes han obtenido 2.683 concejales, 115 menos que en 2019, cuando también quedaron en segundo lugar y ya perdieron a unos 500 ediles. El PDeCAT ha obtenido 187, por lo que parte de los sufragios perdidos se han dirigido hacia aquí. ERC es en este caso la primera fuerza, con 2.895 concejales –más de 200 menos que en los anteriores comicios– y el PSC la tercera, con 1.453– 138 más.

Pese a estos números, en alcaldes Junts sí que fue la primera fuerza en 2019, por lo que habrá que esperar a la constitución de los ayuntamientos para ver si revalida este hito. Obtuvo 370, muy ajustada con ERC -que logró 359-, aunque perdió fuerza respecto a 2015, con unos sesenta alcaldes menos.

Siguiente enfrentamiento, las listas del Congreso

En este contexto, el próximo enfrentamiento entre los distintos sectores del partido se dará previsiblemente con unas primarias para decidir el cabeza de lista de las generales, adelantadas al 23 de julio. Míriam Nogueras, jefa de filas de Junts en Madrid, ya ha confirmado que optará a encabezar la candidatura. La diputada, cercana a Borràs pero también con buenos vínculos con Turull, recibió el apoyo de Puigdemont, quien tuiteó que estaban "preparados" con una foto de ambos.

Posteriormente, en la ejecutiva del partido, el exconseller Jaume Giró confirmaba que también quería presentarse, por lo que habrá primarias. Giró es uno de los principales activos del sector pragmático, al que pertenecen la mayoría de consellers que salieron del Govern. Habrá que ver si hay pugna directa o acaban llegando a un acuerdo que evite la imagen de sectores enfrentados.