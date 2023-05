Gemma Geis: "Girona es independentista, y a la hora de pactar priorizaremos acuerdos con Guanyem y ERC"

Gemma Geis (1979) es una de las caras nuevas que optan a la alcaldía de Girona el próximo día 28 , encabezando la lista para las elecciones municipales de Junts . Tras ocupar el cargo de consellera de Investigación y Universidades hasta octubre de 2022, con la salida de Junts del Govern optó por volver a dar clases en la Universitat de Girona, donde fue vicerrectora entre 2013 y 2017. "No me siento recolocada, como algunos dicen. Si yo no me hubiera visto con fuerza, no me habría presentado", asegura. Ahora tiene la voluntad de revalidar el cargo que Junts ocupa desde 2011 con los mandatos de Carles Puigdemont y Marta Madrenas -y el breve paso de Albert Ballesta- y liderar "la Girona que sonríe al futuro". Con la intención de seguir algunas de las líneas de sus predecesores, la cabeza de lista, que creció en el barrio gerundense de Pont Major, apuesta por aplicar a la ciudad "una mirada propia" de la mano de una lista renovada.

¿Cómo definiría la candidatura de Junts a Girona y Gemma Geis como política?

Junts es un espacio político con gente que tiene un compromiso con la independencia de Catalunya, que venimos de trayectorias políticas diferentes, que nos sentimos cómodos con esta diversidad y que tenemos una ideología común. Es un partido con muy buena gente, y muy distinto.

Y Gemma Geis... Siempre es más fácil que te definan los demás. Yo intento ser una persona empática, sobre todo con los problemas de los demás, cercana. Intento priorizar y soy muy trabajadora. Le dedico muchas horas.

¿Cómo se gestó el proceso para presentarte como alcaldable?



Era un run run que me acompañaba desde hacía mucho tiempo. Cuando se produjo la salida de Junts del Govern, al cabo de 15 días volví a dar clases en la universidad.

Necesité mi tiempo para volver a mi vida, a escucharme, coger una libreta y pensar. Ver si en esta libreta había proyectos que podían ser interesantes para Girona.

No me hubiera presentado si no me hubiera visto capaz de trazar un proyecto de ciudad. En cuanto vi que podía empezar a dibujar este proyecto y a sumar gente que confiara en él, di el salto definitivo.

¿Combinará su labor política con la de dar clases en la universidad?

Si puedo, sí. No sé cómo será el futuro, pero ahora lo tengo muy cerca, porque todo será Girona, y me gusta mucho, especialmente estar en contacto con la gente joven, escucharlos y calibrar la temperatura.

¿Estas ideas que apuntaba en la libreta están dentro de las líneas que defiende Junts?



Absolutamente. Siempre he tenido mucha libertad. Cuando fui consellera, tuve libertad para hacer las políticas que yo creía que eran mejores, en el marco de un programa electoral común. Y ahora, también.

Tengo libertad dentro de un programa electoral común, que pasa por la protección y la ayuda del comercio, la lucha contra el cambio climático, la educación, la innovación, la seguridad... Hay unos ejes con los que me siento muy cómoda y que me veo con toda la capacidad para poder desplegarlos.

¿Cuál es la propuesta de Junts para estas elecciones?

Defendemos una ciudad que potencie el talento en muchos ámbitos: el gastronómico, el turístico, el cultural, la investigación, la innovación, el comercio... Una ciudad bien conectada con los retos que se han acelerado después de la pandemia, la sequía u otras problemáticas recientes.

De hecho, proponemos una concejalía de Bienestar Emocional, con una psicóloga del Colegio de Enfermeras, para poder escuchar lo que más preocupa a la gente y que los datos y los medios de comunicación nos hacen evidenciar día tras día: trastornos alimentarios, ansiedad, depresiones, suicidios...

También apostamos por una ciudad bien conectada con sus barrios, que son como pueblos y tienen personalidades propias. Y también una ciudad que potencie los valores: la gente mayor, el respeto a esa gente mayor, la soledad no querida, la diversidad, el respeto a los animales, la sostenibilidad, la seguridad, el civismo...

¿Qué significa potenciar estos valores y talento?

Antes del inicio de las exposiciones de Temps de Flors, por ejemplo, fui a visitar diferentes ubicaciones donde se estaban montando las instalaciones en las horas previas al pistoletazo de salida a la exposición y pude estar con los padres de una de las chicas que han diseñado las escaleras de la catedral.

Para mí, eso es talento. El talento no es elitista, es el esfuerzo de cada persona y la capacidad de hacerlo, mejorar, repensar siempre qué puedes hacer mejor. Y está claro que en Girona y sus comarcas el reto más importante que tenemos, en clave de talento, es el Campus de Salut.

Éste debe ser un hospital de complejidad seis, es decir, del mismo nivel que los hospitales más importantes de Barcelona. Con el doctor Xavier Aldeguer -número dos-, que me acompaña, tenemos muy claro que no podemos esperar y hemos trabajado ya esta posible colaboración con proyectos en el ámbito de la salud digital para empezar a vestir el campus, más allá del propio edificio. Pero el concepto de talento es muy amplio.

Y en cuanto a los valores, la pandemia tenía que hacernos mejores personas y la Administración no puede sustituir sus responsabilidades si queremos un país con calidad democrática.

Hablamos de la responsabilidad de los ciudadanos, el civismo, la limpieza, el respeto a las personas mayores... Un abanico de cajones muy abierto, de categorías que no están cerradas, de definiciones que no son estrictas, que sea muy permeable.

Gemma Geis toma el relevo de Marta Madrenas como cabeza de lista de Junts y alcaldesa de Girona. ¿Opta por una línea continuista o de ruptura?

Existe un punto de renovación. Mi mirada es distinta, el equipo que me acompaña también es nuevo. Probablemente, una concejalía de Bienestar Emocional no sería factible hace cuatro años. Ahora que hemos sufrido una pandemia, sí. Son recetas o miradas nuevas que hace cuatro años no eran necesarias.

Por ejemplo, tenemos que conectar el Ayuntamiento con el Instituto de Investigación del Agua, que es uno de los más potentes y que trabaja temas de inteligencia artificial con ciudades europeas. De nuevo, conectar. Esto es una mirada propia, de cada uno. Evidentemente, hay proyectos que continuarán, pero otros que tienen sello propio.

Gemma Geis, alcaldable de Junts en Girona. — Cedida

¿Ha hablado recientemente con Marta Madrenas de liderar la candidatura y optar a la alcaldía?

Por supuesto. Esto ya está hablado desde hace tiempo. Ella quiere que gane las elecciones. Pero es un proyecto nuevo y ella entiende que un proyecto nuevo tiene que volar.

Hay muchas cosas que se han hecho bien, pero cualquier alcalde de cualquier lista debe aportar su propia mirada.

Y con Carles Puigdemont, ¿ha hablado recientemente?

Por supuesto. Yo creo que existe un hilo rojo en la política de los últimos años que es todo el tema de la política cultural en Girona, que supone más de un 9% del presupuesto y nos ayuda a crecer democráticamente. Este puede ser un elemento continuista, pensando siempre en mejoras o nuevos elementos.

¿En qué estado se encuentra Girona?

Cuando pienso en la gestión del día a día, creo que tiene que haber un equilibrio entre este y levantar la mirada, entre gestionar problemáticas como la limpieza, la seguridad, la iluminación de las calles, que las señales estén bien pintadas, las placas bien puestas, que las líneas de autobús sean puntuales, la regulación de los apartamentos turísticos...

Respecto a este punto, una de las prioridades de Junts es invertir seis millones de euros en cuatro años para movilizar mil viviendas de alquiler social en Girona para garantizar el acceso a la vivienda. Son problemáticas del día a día y deben gestionarse.

En Girona tenemos más pisos vacíos que pisos turísticos y yo estoy a favor de poner cierto límite a estos últimos. Pero, más allá de esto, debemos levantar la mirada en cuanto a potenciar el comercio, con incluso una concejalía propia, la digitalización, los usos de la gente joven... Todo esto ha cambiado después de la pandemia y, por lo tanto, debemos potenciarlo.

El tema de la movilidad, la innovación, el campus de salud y el Instituto Catalán de Finanzas, mejorar la relación con la universidad, con el sector industria...

Esta mirada del día a día es también una mirada de ciudad, porque tenemos que pensar en dentro de 15 o 20 años, en permitir que las futuras generaciones tengan oportunidades en la ciudad de Girona.

Hemos hablado de vivienda, pero también ha mencionado el tema de seguridad y limpieza, que suele ser un ámbito que preocupa a la ciudadanía. ¿Qué es lo que propone Junts en esta línea?

Muchos alcaldes de Junts me han dicho que la seguridad y la limpieza son temas clásicos de cualquier alcaldía. Creo que desde que existe el nuevo contrato limpieza, es decir, desde octubre, las quejas, tanto en el buzón de avisos como en los chats que tenemos de limpieza, han mejorado.

Es un contrato nuevo, con más recursos, que se debe ir ejecutando y creo que existe una mejora evidente en la ciudad. Y, por cierto, ese contrato de limpieza antiguo se aprobó un mes antes de que el president Puigdemont entrara, quiero decir que esto es también un legado.

En cuanto a la percepción de seguridad, los datos no son malos, pero es lo que comentaba antes de la empatía: si a ti te entran en casa, o te rompen los cristales de la tienda, ya pueden decir que los datos no son malos que vas a exigir más seguridad. Y tiene que ser así.

Por lo tanto, tenemos que incrementar el número de policías locales para mantener las ratios europeas, porque la española ya se cumple, en 18 efectivos. Ahora mismo hay nueve que están en la academia.

Además, tenemos la comisaría de Santa Eugènia, que pronto entrará en funcionamiento y dará también una visión descentralizada de la ciudad y del modelo de proximidad.

También proponemos la figura de una coordinadora de seguridad, una agente de los Mossos d'Esquadra, que se encargue de hablar con los vecinos, con entidades, estar ahí si hay algún incidente con un comercio, si la iluminación no es adecuada o el entorno de una escuela no es lo suficientemente seguro... Que esté a pie de calle y pueda transmitir esta proximidad.

La seguridad no son cajas y engloba muchas concejalías, y tener a esta persona que haga de hormiguita detrás me parece muy importante, más allá de que la Policía local tenga que hacer su trabajo, y también los Mossos d'Esquadra, que también tienen la competencia de seguridad.

Junts tiene en mente entre 15 o 20 proyectos. Hemos ido mencionando a algunos. ¿Hay alguno en particular que prioriza?

Para mí, el tema de la movilidad, en concreto de las líneas de autobús, es esencial. Hay que acabar de realizar alguna cirugía para que las zonas escolares y los equipamientos de salud, deportivos y educativos puedan mejorarse.

Creo que hay también alguna plaza, como la del U d'Octubre o la de Marqués de Camps, que debemos adaptarlas al cambio climático, más modernas y con menos cemento. Tenemos que adaptarnos a esta situación, porque queremos que la gente viva los 365 días del año a Girona.

Y aparte de esto, me presento como alcaldesa por los niños y niñas de Girona. Quiero que estén mejor preparados y quiero crear un airbag educativo. Esto significa un plan integral, con las seis o siete competencias, junto con las escuelas, que cada una pudiera estirar por sus proyectos y dar becas. Si no, todo está algo desconectado.

En esta línea, hemos presentado recientemente un proyecto en el barrio de Pont Major, en las afueras de Girona, que a mí me hace mucha ilusión: el Bosc de les Lletres (Bosque de las Letras).

Uno de los grandes problemas actuales en el ámbito educativo es la comprensión lectora, y el Bosc de les Lletres quiere ser un centro innovador para potenciar esta comprensión lectora, desde la logopedia, la vista, la inclusividad... Porque si los niños no entienden el lenguaje, es muy difícil aprender.

En las bibliotecas, por ejemplo, debería haber pictogramas para niños con autismo, altas capacidades. Sé muy bien qué proyectos vamos a priorizar y quiero priorizar, más allá de ejes esenciales como la limpieza o la seguridad. Los niños del futuro de Girona los tenemos en las aulas. Y esto debe ser seguramente una mirada más propia, mía personal, de haber sido consellera o haber vuelto a dar clases.

¿Le preocupa que Girona comience este mandato sin presupuestos?

Los presupuestos del Ayuntamiento de Girona son los presupuestos con la liquidación de los impuestos del año de la pandemia. Esto significa que se vio que si se hacían unos presupuestos nuevos, se tenía que recortar, porque los presupuestos de la liquidación del Estado eran inferiores.

Por lo tanto, con una prórroga presupuestaria mantienes los mismos presupuestos que el año anterior y, entonces, haces modificaciones de crédito.

Esto permite que el próximo año, con los presupuestos nuevos, ya no viviremos en el año de la pandemia, sino en el año de la recuperación, y como resultado, la liquidación de los presupuestos será más alta. Es importante contarlo.

Entonces entiendo que no le preocupa.

Mi obligación será, si salimos elegidos, crear unos presupuestos, porque ya tendremos la liquidación, impuestos y tributos del año de la recuperación de la pandemia. Por lo tanto, mejores que los que había.

Este ha sido un año de impasse. Estamos en 2023, pero financieramente, el Ayuntamiento está en el 2020. Y el próximo año estaremos en 2024, pero financieramente en el 21, que ya será el año de la recuperación.

Por lo tanto, sí que hay que hacer nuevos presupuestos porque tendremos mejores condiciones. Si se ha hecho esta prórroga, y todos los remanentes que se han ido aprobando, es precisamente por no tener bajadas de presupuesto.

Una de las cosas que la oposición más ha criticado del Gobierno de Marta Madrenas era la falta de diálogo y consenso con los otros partidos.

Creo que precisamente se ha llegado a acuerdos con distintos partidos. Con unos entran en el gobierno, con otros aprueban los remanentes, el cartapacio...

Una cosa es lo que puedan decir, pero yo creo que si miramos la hemeroteca de los últimos años, se han llegado a acuerdos con distintos partidos. Y mi voluntad es la misma. Por supuesto, priorizando a los grupos independentistas, pero escucharé todo lo que sea por el bien de Girona.

¿La prioridad a la hora de hacer pactos, de no llegar a la mayoría absoluta, es, pues, con partidos independentistas?

Sí, soy muy clara. Soy independentista y quiero un gobierno independentista. Para mí, Guanyem y ERC son las prioridades más claras.

Creo, además, que Girona es una ciudad independentista. He sido muy clara desde el principio en ese sentido. Creo que la gente merece ser transparente.

¿Cree que la situación que vive Junts a nivel catalán, incluida la sentencia contra Laura Borràs, puede influir en la decisión de los gerundenses y gerundenses a la hora de votar?

Creo que la gente vota a las personas y también a la persona que va delante. Ésta es una lista renovada. Por supuesto que es un partido, en este caso claramente independentista, defensor de la lengua catalana, la cultura y los Països Catalans, pero yo creo que es un partido que tiene muchos activos.

A veces nos quieren desdibujar más de lo que después vemos en la calle. El 28 de mayo acabaremos de verlo, pero no creo que la situación de Junts sea tan preocupante como a algunos les gustaría. Y en la calle así lo percibimos. En el caso de Girona, esta candidatura es un proyecto serio para la ciudad.

Por último, ¿cómo resumiría la gran apuesta de Junts en estas elecciones?

Somos un proyecto y una lista que mira al futuro y los retos del futuro con nuevas recetas. Es una combinación de gente muy solvente, que ninguno de ellos necesita la política para vivir, con mucha capacidad de gestión y que vienen para aportar a la ciudad con una mirada nueva. Y con mucha ilusión. De ahí el eslogan: "La Girona que sonríe al futuro".

Y añadir que en algún medio he llegado a leer que me han "recolocado". En absoluto. No me siento recolocada en ningún sitio, como algunos dicen. Yo ya tengo un trabajo. Este paso ha sido muy sincero. Si no me hubiera visto con fuerza, no me hubiera presentado.