Jaume Graells: "Lo peor que le puede pasar a L'Hospitalet es tener un gobierno liderado por Núria Marín"

Hace un año abandonó el PSC, tras 40 años de militar en él, a raíz de sentirse solo cuando denunció la presunta corrupción en el caso del Consell Esportiu. Ahora es el alcaldable de ERC y quiere ser la alternativa a un gobierno socialista, pero, ¿hasta qué punto esto es factible?

Creemos que es posible. El PSC tiene una mayoría absoluta muy apretada y ya la había perdido hace unos años. La propuesta para hacerlo posible es la unidad de las izquierdas, los progresistas de la ciudad. La alcaldesa es concejala desde 1995, lleva 28 años en el ayuntamiento y aspira a irse a los 32, y eso no es bueno.

En todos los ámbitos de la vida, en las empresas, en las instituciones, conviene que haya renovación. La nuestra es una candidatura de acuerdo de diferentes fuerzas políticas, están ERC y EUiA y también la plataforma Gent pel Canvi, y yo mismo soy un candidato independiente, y desde esta candidatura unitaria aspiramos a conseguir el máximo de apoyos de la ciudadanía.

Esta filosofía también la aplicaremos cuando se hayan hecho las elecciones si podemos llegar a pactos con otras fuerzas para poder realizar una alternativa a quien lleva más de 40 años gobernando.

¿De dónde saldrían los números para hacer una alianza poselectoral que le pueda hacer alcalde?

Queremos sumar con todos los progresistas de la ciudad, ya tenemos una candidatura que es la suma de las izquierdas y seguimos trabajando para sumar después de las elecciones.

Evidentemente, no voy a anticiparme a posibles mapas políticos, apuesto por tener yo la mayoría absoluta, pero sí es verdad que lo peor que le puede pasar políticamente a esta ciudad es tener un Gobierno liderado por Núria Marín.

Debe marcharse ya, por su propia salud mental. Y, por tanto, haremos todo lo posible para ayudarla a que se marche.

¿El caso del Consell Esportiu ha evolucionado como se esperaba cuando lo denunció? Dos antiguos concejales del PSC siguen encausados y pendientes de juicio, pero la causa contra Núria Marín ha sido archivada.



Denuncié unos hechos y se me dijo que aquellos hechos debían tener a personas responsables y en ese momento eran los dos concejales más el director del Consell.

A la alcaldesa no la denuncié, fueron las investigaciones las que la consideraron sospechosa. La citaron y a partir de ahí a través de los interrogatorios me desengañé mucho más con la alcaldesa. En vez de apoyarme como denunciante, con las conversaciones que ella tuvo y que han trascendido con la investigación, mi impresión es que apoyó a quienes cometieron presuntamente las irregularidades.

El tema es muy grave. La corrupción no solo afecta a dos concejales, uno de los cuales era el primer secretario del PSC de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, sino que ahora mismo hay 14 investigados que son militantes del partido, lo que denota una red clientelar clarísima.

La alcaldesa es responsable de todo su Gobierno y es responsable de lo que ocurre en el partido en L'Hospitalet. Y lo que no puede hacer es decir que no ha pasado nada. Ahora penalmente ella no tiene responsabilidad, según criterio del fiscal, pero debe dar explicaciones a la ciudadanía, algo que no ha hecho.

¿Esa red clientelar y la presunta corrupción es la principal consecuencia de tantos años de gobierno del mismo partido?

En este mandato ha habido dos grandes temas que son para mí escandalosos desde el punto de vista político. Uno es la corrupción, que afecte a tanta gente del partido, que haya afectado al primer secretario y que hayan tenido que dimitir los dos concejales. Y el otro es el incumplimiento del programa electoral.

Hay un 80% de propuestas que anunció Núria Marín hace cuatro años que se han incumplido. No son propuestas menores, hablamos de compromisos importantes.

Cada año ha anunciado que soterrarían las vías del tren, ahora lo ha vuelto a hacer, pero afirmó tajantemente que es inviable que en los próximos cuatro años hayan comenzado las obras, dudo que la obra esté adjudicada. No sólo no da explicaciones por incumplir el 80% de su programa, sino que vuelve a engañar a la ciudadanía.

Hay temas como el polideportivo de Santa Eulàlia que anunció, dijo que se arreglarían todos los edificios patrimoniales de la ciudad conseguidos después de las reparcelaciones urbanísticas y no se ha hecho con ninguno. Anunció que se construirían cuatro jardines de infancia y tampoco. Dijo que se haría un edificio de cultura popular catalana y nada...

De 220 medidas, 180 no se han cumplido. Deberíamos preguntarnos por qué pasa esto. Hay cosas que dependen directamente de ella, otras que no, pero se compromete a ello y al menos debería dar explicaciones.

¿Estos incumplimientos la penalizan poco? La sensación es que una parte importante del electorado de la ciudad vota al PSC con independencia de cómo sea la gestión.

Es evidente que, desgraciadamente, entre la ciudadanía existe una gran desinformación, por la dimensión de la ciudad y porque hay unos medios locales que están muy supeditados al poder de la alcaldía...

La gente votaría diferente si conociera la ineficacia de este Gobierno y analizara a fondo las propuestas y los programas y viera la necesidad de que exista una alternancia política, porque esto es sano políticamente. El propio aparato del Ayuntamiento ha conseguido un L'Hospitalet dormido, con un control férreo de las entidades.

Todo lo han empequeñecido, porque quieren controlarlo, lo que hace que la ciudad se haya ido apagando y luego no acabe de conformar una opinión crítica.

Hay mucha gente que lo que hace es no ir a votar. Y eso hace que se eternice en el poder una opción política. Evidentemente también hay una opción ideológica global que respeto muchísimo, de gente que vino de la inmigración, que son de izquierdas y hay una base socialista... Pero en las elecciones municipales no existe la capacidad de separar y entrar en el conjunto de las propuestas, no forma parte del debate.

En la campaña, de hecho, no habrá debate político alguno, porque la alcaldesa se niega. Esto es antidemocrático y no podemos contrastar proyectos y ella no debe rendir cuentas.

Llega a tachar el poder del PSC de "régimen", no parecería un sistema democrático muy sano.

Es que no estamos en un sistema democrático sano en la ciudad, en el país también es manifiestamente mejorable por muchas cuestiones. Hay una especie de partitocracia que todo lo controla, sometido al interés personal de gente que tiene también controlado el propio partido y eso provoca que todo se confunda.

Se confunde el partido con lo que son las entidades, se percibe en las fiestas y en cualquier acto cívico que se plantee, y también hay una mezcla entre lo que es partido y lo que es Administración y eso es lo más grave y lo que explicaría el incumplimiento del programa electoral.

A la hora de seleccionar los cuadros de mando y de determinar las carreras profesionales en el ayuntamiento no se hace con criterios profesionales, se hace con criterios políticos, de partido, lo que genera que no se seleccione a los mejores candidatos.

Si esto lo trasladas en muchos años, en los que se ha construido una Administración desde criterios clientelares y políticos, pues hay unas inercias muy negativas y genera mucho malestar entre los trabajadores del ayuntamiento, porque no se valora su trabajo, sino que existen otros criterios a la hora de promocionar y seleccionar cargos de mando.

Esta incompetencia acumulada durante años ha paralizado a la Administración, hasta el punto de que la alcaldesa es incapaz de cumplir su programa electoral.

Este, para mí, es el tema central, porque en estos momentos, ahora mismo, en el ayuntamiento es más importante cómo hacerlo que lo que haremos, porque si anunciamos que haremos y después no cumplimos, estamos engañando a la ciudadanía.

Es decir, ¿habría que hacer una reestructuración en esta Administración local?

Totalmente, y eso solo puede hacerlo quien entra de nuevo, por eso la necesidad de este cambio. Necesitamos una Administración eficiente, que saca adelante los contratos.

Cualquier partido dirá que necesitamos limpiar bien la ciudad, porque no se hace, pero es que tenemos el contrato de limpieza en la segunda prórroga, porque son incapaces de hacer uno nuevo. Esto al empresario le va perfecto, porque no debe amortizar maquinaria, etc.

Y se produce porque no hay cuadros ni gente calificada suficiente para que salga adelante un nuevo contrato. Y no hablo de los trabajadores, sino del mando político y directivo del ayuntamiento.

Estamos con una Administración colapsada, que ha sido incapaz de ejecutar el 80% del programa electoral. De hecho, somos una Administración súper saneada, porque al no ejecutar el presupuesto siempre hay un remanente que se destina a pagar deuda.

Si llegara a la alcaldía, ¿este cambio en la Administración sería la primera prioridad?

Totalmente. Cuando entre de alcalde lo primero que haremos es abrir un proceso de investigación a fondo de las partidas económicas del Ayuntamiento. Tengo la convicción de que el caso Consell Esportiu no es más que la punta del iceberg de malas prácticas administrativas.

También haríamos una auditoría a fondo de todas las áreas, de todos los movimientos económicos en la casa, de los procesos de contratación y de los expedientes urbanísticos. Y a partir de ahí iniciar un cambio radical en la estructura administrativa y los procesos de selección de mandos, para realizar una administración ágil, que funcione y sea capaz de sacar adelante la gestión municipal desde criterios de eficiencia y eficacia.

Ha estado muchos años en el PSC. ¿En todo ese tiempo era consciente de todos estos problemas?

Era consciente de ello, porque lo que denuncio del Ayuntamiento es un mal general del país, hay que separar la vida política de un partido de la vida de la Administración. Pero no podía imaginar que llegara también a temas de una corrupción que considero sistémica, porque para mí es una red clientelar clarísima.

A mí esto me decepcionó profundamente hasta el punto de dejar el partido, porque cuando estalla me doy cuenta de que no se quiere apoyar.

Jaume Graells, cabeza de lista de ERC a l'Hospitalet, en un espacio de la ciudad. — Pau Riba / ERC

En los últimos meses, entidades como la PAH, el Sindicat de Llogateres y la Aliança contra la Pobresa Energètica han denunciado la saturación y la falta de recursos de los servicios sociales municipales, con protestas incluidas. ¿Esto demostraría cierta cronificación de la pobreza y de las vulnerabilidades en la ciudad?

Es un síntoma de la mala gestión municipal y, por tanto, los servicios sociales han colapsado. Hay una falta de recursos. Defendemos que es necesario un cambio estructural y de concepción de lo que deben ser los servicios sociales de la ciudad, hay que avanzar hacia una gestión integral, hay demasiadas administraciones y demasiadas entidades que no se coordinan y eso genera ineficiencia.

"En L'Hospitalet se ha hecho un urbanismo de espaldas a los barrios populares"

Pero también es verdad que existe un crecimiento exponencial de la pobreza y esto también es consecuencia de que no se haya hecho un urbanismo transformador en los barrios de siempre y la nueva ciudad se ha construido de espaldas a los barrios más populares.

Se ha acentuado la masificación, no se ha dado respuesta a los problemas de vivienda y se va acumulando la pobreza en estos barrios y la Administración no da respuesta.

Habla de vivienda. Es un tema que va más allá de las competencias municipales y es un problema general, no exclusivo de la ciudad, pero, ¿el Ayuntamiento hace todo lo que podría para abordarlo?

Como en otros muchos temas, el Ayuntamiento no tiene competencias fundamentales, pero sí es verdad que tiene un papel clave para facilitar que pasen cosas.

Debemos ser facilitadores para que la Generalitat invierta prioritariamente en la ciudad, por ejemplo. Si tú no generas suelo público suficiente se harán menos viviendas públicas, por más que exista voluntad del Departament correspondiente de la Generalitat.

Las nuevas construcciones, que tanto ilusionan a la señora Núria Marín, no han resuelto el tema de la vivienda, porque tienen unos precios que no se pueden pagar.

Y, vuelvo a decirlo, se ha hecho un urbanismo de espaldas a los barrios populares. Los nuevos espacios que tenemos en la ciudad deberían aprovecharse para trasladar vivienda, para la regeneración de los barrios más antiguos, que se puedan generar espacios para hacer más zonas verdes y equipamientos y se reduzca la densidad.

Esto significa derribar edificios y trasladar viviendas a la zona nueva de la ciudad, pero no se ha hecho nada. Simplemente se hace un urbanismo nuevo, más edificios, más especulación inmobiliaria y no se resuelve el tema de la vivienda, ni ha permitido la regeneración de los barrios, ni tampoco se han ganado espacios verdes para la ciudad, que tenemos pocos y de poca calidad. Y tampoco hay espacios para realizar equipamientos. No existe un solo solar de calidad para construir una escuela en la ciudad.

Seguramente uno de los grandes proyectos de la ciudad para los próximos años es el Plan Director Urbanístico (PDU) Biopol, en torno a la Gran Via, que pretende crear decenas de miles de puestos de trabajo a través de un clúster biomédico. Hay quien lo ve como un nuevo pelotazo urbanístico. ¿Qué piensa de él?

Hemos participado en la negociación del PDU de la Gran Via y existe un elemento muy positivo que es poder soterrar la Gran Via. Es una zona que tiene que ver con el crecimiento económico y esto genera muchas oportunidades a la ciudad.

Nosotros no le damos la espalda, apoyamos el PDU de la Gran Vía y el soterramiento si se hace dentro de nuestros planteamientos. El plan inicial que quería hacer Núria Marín lo tumbaron los tribunales y se perdieron cuatro años.

En la negociación con el nuevo plan hemos logrado aumentar en 55.000 metros cuadrados las zonas verdes y reducir en 70.000 la construcción. Por tanto, lo que decía que no era posible, ahora sí que lo es. Además, de la Gran Vía hacia la montaña no se hace edificación, se ha salvado Can Trabal y la zona agrícola.

Esto lo podríamos apoyar, pero ésta es una parte de la ciudad que no toca los barrios populares, no hay vivienda. Lo importante son los barrios industriales que están dentro de la ciudad, y aquí hay que estar muy alerta, porque es la oportunidad de transformar la ciudad, para resolver el tema de la vivienda y tener zonas verdes.

Esto ocurre sobre todo por la reconversión de estos espacios haciendo un urbanismo con mezcla de usos, que mantenga también actividad económica, pero no se ha hecho.

¿Hasta qué punto L'Hospitalet tiene un problema de seguridad? Aparece constantemente citado en las encuestas municipales y la alcaldesa pide más Mossos.

Nosotros hablamos de barrios dignos, calles seguras. Existe la cuestión de los delitos, que se pueden cuantificar objetivamente, y la otra es la percepción de seguridad que es un tema que afecta a derechos básicos, si no te sientes seguro dónde estás, tu vida va a peor.

En eso planteamos una política integral, que pase por la calidad del espacio público, es decir, si estás en un espacio limpio, bien iluminado, con los comercios abiertos, con ocio y cultura activa, sólo con esto ya mejoras la percepción de seguridad.

También planteamos microurbanismo para ganar espacios en la vida en la ciudad y mejorar la percepción. Cuando la percepción del espacio es positiva, te sientes más seguro.

"Sobre la Policía, primero debe resolverse el malestar general que existe en la Guardia Urbana"

Sobre la Policía, primero debe resolverse el malestar general que existe en la Guardia Urbana. Creo que hay un tema de liderazgo y yo, como alcalde, asumiré su dirección, porque se necesita un plan de choque para cambiar la dinámica negativa en la que se encuentra.

Apostamos por la Policía de proximidad y eso no se puede hacer solo con las dos patrullas que circulan por la ciudad habitualmente, según afirman muchos agentes. Defendemos que haya patrullas que vayan a pie, algo que la gente perciba, cercana, preventiva.

También hablamos de comisarías mixtas de barrio, de Mossos y de Guardia Urbana, y de una gestión integral de la convivencia, que establece que hay diferentes profesionales que deben intervenir y deben hacerlo de forma coordinada, y eso significa educadores de barrios, técnicos de gestión integral. Es un ámbito prioritario.

¿Cómo le gustaría que fuera la ciudad dentro de 10 años?

Lo resumimos con este cambio posible de L'Hospitalet, una ciudad de barrios dignos y calles seguras, con vivienda y trabajo para todos, más verde y menos cemento, ciudad educadora y de la cultura, más feminista, participativa y con derechos para todo el mundo. Esta es la ciudad que soñamos y pensamos que la podemos tirar adelante.

En cuanto al trabajo, los nuevos distritos económicos se han hecho de espaldas a una ciudad donde el 70% de los jóvenes no tiene ni una FP de grado medio y, por tanto, no pueden acceder a este tipo de trabajo.

Nos encontramos con que se está construyendo viviendas donde no va a vivir la gente de Hospitalet y se están creando empresas donde no va a trabajar la gente de ciudad.

La gran revolución es aquí la Formación Profesional. No tenemos competencias, pero somos los facilitadores que esto pueda ocurrir, solo poniendo en contacto los centros educativos con las empresas hacemos la gran revolución. Y esto pasa por una agencia de desarrollo económico en condiciones a la altura de esta ciudad.