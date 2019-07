El candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles por la tarde al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y le ha confirmado que no está dispuesto a ofrecer a Podemos competencias gubernamentales ni en Trabajo, ni en Hacienda, ni en Transición Ecológica, ni en Igualdad.

Además, según informan fuentes de las negociación de Unidas Podemos, el jefe del Ejecutivo le ha dicho a Iglesias que es su "última palabra", por lo que las negociaciones para sacar adelante su investidura se complican todavía más si cabe. Antes de la conversación entre los dos dirigentes, tuvo lugar una reunión entre equipos de ambos partidos, liderados por Carmen Calvo en el caso del PSOE y por Pablo Echenique, en el de Unidas Podemos.

En este encuentro los socialistas le trasladaron a los de Iglesias una nueva oferta que, según se dijo desde el partido, suponía una propuesta generosa. Sin embargo, nada más conocerla, el equipo de Echenique anunció que presentaba "escasos avances" y que los de Sánchez seguían sin ofrecer ninguna de las competencias que se piden desde la formación morada para sacar adelante medidas sociales de calado.

Desde el PSOE se anunció entonces que no habría, "en principio", una nueva oferta y se instó a los dirigentes de Unidas Podemos a "tomar una decisión en una dirección o en otra". Aunque no hubo más encuentros entre la vicepresidenta del Gobierno y Echenique, sí que han tenido lugar varias conversaciones telefónicas, hasta un total de tres, apunta fuentes de la formación morada.

Tampoco estas conversaciones pudieron desbloquear la situación, que derivó en la llamada del líder del Ejecutivo al secretario general de Podemos. Desde el principio la principal reclamación de los de Iglesias es que el PSOE comparta ministerios que tengan competencias y responsabilidades que permitan desarrollar medidas sociales de calado. El propio líder de Unidas Podemos le ha transmitido al candidato socialista en varias ocasiones que su objetivo es poder desarrollar desde estos ministerios las medidas del acuerdo programático que deben cerrar las dos formaciones.

Entre estas medidas, los de Iglesias proponen una subida del salario mínimo a 1.200 euros, escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años o la bajada de la factura de la luz, entre otras. Para ello, insisten desde el partido, precisan de ministerios que tengan competencias en Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica o Igualdad, pero Sánchez niega cualquiera de estas responsabilidades a Unidas Podemos.

Este ultimátum del candidato socialista se produce apenas unas horas antes de que se enfrente a la segunda votación de investidura, después de haber fracasado en la primera. De no resultar elegido, la ley establece que habrá un plazo de dos meses para investir a un presidente; si esto no sucede, habrá elecciones el 10 de noviembre. El líder socialista ya ha avanzado que no repetirá como candidato a la Presidencia.

"Es una buena oferta"

El PSOE tardó en confirmar la llamada de Sánchez a Iglesias, pero finalmente lo hizo para limitarse a decir que el candidato socialista le volvió a manifestar al líder de Unidas Podemos "la necesidad de desbloquear la situación para que España pueda seguir avanzando":

Según fuentes socialistas, desde el PSOE se sigue defendiendo que la última propuesta hecha a Unidas Podemos "es una buena oferta" y, aunque no confirmaron que negasen al partido de Pablo Iglesias tener competencias en determinadas materias, sí reiteraron que el último ofrecimiento de Gobierno de coalición es definitivo y no habrá más cambios.