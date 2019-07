La batalla que se libra en el Congreso no es —exclusivamente— patrimonio de Unidas Podemos y el PSOE, enzarzados en llegar a un acuerdo que está encallado por la desconfianza que se profesan ambos grupos. Una desconfianza que ha quedado patente tras el debate para reelegir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno y que ha culminado con una primera investidura fallida, en la que los 'morados', se han abstenido como "gesto" hacia los socialistas.

A pesar de que el foco está en las negociaciones entre ambos partidos, en la derecha se sigue librando una batalla que —previsiblemente— se alargará durante toda la legislatura. A Ciudadanos y al Partido Popular les separan nueve escaños (57 y 66, respectivamente) y la lucha por liderar la oposición está presente en cada discurso de Albert Rivera y Pablo Casado.

Desde Ciudadanos alegan que "evidentemente" su partido ha sido el que ha acaparado "todos los ataques de Sánchez" y ese ha sido, precisamente, el argumento de la portavoz de los 'naranjas' en el Congreso, Inés Arrimadas: "Sánchez ha certificado quién será la oposición" ya que "todos los ataques los ha dirigido a Ciudadanos. Tiene obsesión con nosotros: tiene ciudadanitis", ha señalado en rueda de prensa en la Cámara Baja tras la votación de investidura.

En privado, los diputados de Ciudadanos esgrimen que han ganado —de nuevo— la batalla a Casado. "Ha estado desdibujado, plano... lo de ir de 'hombre de Estado' no lo acabo de entender. No ese su rol... no es el presidente del Gobierno", subrayan. "Hemos podido comprobar como se protege el bipartidismo y quién es el verdadero rival de Pedro Sánchez: Albert Rivera". Los 'naranjas' consideran que el partido que más amenaza al presidente en funciones es Ciudadanos porque "puede quitarle el electorado de centro" y por eso "es tan duro con nosotros".

"Nos viene genial la actitud de Sánchez. Ignora completamente a Abascal —solo hay que ver que cuando terminó su intervención se dirigía a nosotros—, destacan, y también a Casado": "Rivera es el blanco de sus críticas, ahí estás lanzando un mensaje muy potente: al final no se trata de que tengamos más o menos diputados que el PP, sino a quién señalas como la oposición, y es a nosotros", defiende un diputado de Ciudadanos en conversación con este diario.

Asimismo, alegan que el discurso del líder de Cs "caló" entre los diputados de la Cámara. "Hoy hemos podido escuchar a Adriana Lastra —portavoz socialista en el Congreso— y a Aitor Esteban —portavoz del PNV— apelarnos por el 'plan Sánchez', "aunque sea para criticarlo, es un término asumido por la oposición... y eso con lo que dijo ayer Casado no ha pasado".

El PP cree que Rivera estuvo "fuera de sí" en el debate

Por su parte, los 'populares' consideran que Rivera estuvo "sobreactuado completamente, fuera de sí, demasiado nervioso". En la votación de este martes lo han visto "histérico, muy ramplón... lo de la banda no ha tenido ninguna gracia. Para conseguir un titular tampoco se puede llegar a ese extremo, de tachar de mafia a buena parte del hemiciclo", subrayan voces conservadoras a Público.

"Rivera ha perdido el respeto (...) lo que no puede perder son las formas"

"Rivera ha perdido el respeto, que es necesario. Al margen de que luego la crítica sea virulenta y contundente, lo que no puede perder son las formas y es lo que, a mi juicio, ha hecho", alegan fuentes de la dirección del PP.

Otro diputado 'popular' del Congreso ha tachado, directamente, de "política de barra de bar" el discurso y la actitud de Rivera. "Ahí es cuando realmente se ve la diferencia entre quién se toma en serio las instituciones y quien quiere llamar la atención constantemente... además, no podrá adoptar este papel siempre. Rivera cada vez se parece más a Vox".

"A mí me ha parecido una pataleta típica de Cs, la de enfadarse y decir ‘ahora no respiro porque quiero ser el líder de la oposición’ y salir de este debate diciendo que he sido mejor. Es que son argumentos infantiles. Es una posición bastante ilógica, estaba de pataleta totalmente", esgrimen los 'populares'.

"El liderazgo de la oposición lo otorgan los votos"

Sobre los argumentos esgrimidos por Ciudadanos para decir que ellos son, realmente, la oposición, el PP alega que "Sánchez es el artífice del 'no es no' y eso al PP y a sus votantes todavía les resuena en sus oídos, por eso es absolutamente impensable que nos pida la abstención a nosotros. Este señor ha sido el que ha sacado a Rajoy del Gobierno, qué desfachatez supone esperar de nosotros la abstención cuando tiene a otros, también a Ciudadanos, que puede si quiere replantearse la situación. Lo lógico es que en ese debate se centre más en Cs".

"Tampoco veo que sea muy claro ese argumento que utilizan de 'nosotros somos los lideres de la oposición', el liderazgo de la oposición lo otorgan los votos y los escaños y mientras no haya nuevas elecciones, que se olviden, porque ese argumento no deja de ser mentira. En política hay valores cualitativos, de si me gusta más el discurso de esta persona, cómo se expresa, cómo lo defiende… pero hay otro aspecto a tener en cuenta, el cuantitativo, los votos y los escaños, ahí no hay nada que hacer".



Sánchez apoya la tesis del PP. Durante su turno de réplica a los 'naranjas' subrayó que Cs "no lidera la oposición" porque "no lo han querido los españoles" y "tampoco lidera la derecha". "No me gusta poner etiquetas, pero en este caso no me resisto, su etiqueta es reversible como las chaquetas", les increpó el socialista.