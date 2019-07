El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado a Pedro Sánchez por estar tres meses "jugando al gato y el ratón" en la Cámara Baja: "Es una sesión de investidura, no de impostura, no puede exigir todo a todos a cambio de nada", ha expresado el ‘popular’ en la tribuna. El conservador le ha preguntado si "realmente quiere ser presidente del Gobierno" porque "ha ignorado a sus socios habituales" y ha presentado "un trampantojo de medidas" en vez de un programa de gobierno pactado.

Casado ha arremetido contra el socialista por sus alianzas de las que, a su juicio, "se avergüenza" y le ha inquirido sobre "los apoyos reales", repasando las críticas históricas de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en sede parlamentaria. "A mi me recuerda esta conversión a una similar a la que tuvo con los independentistas", ha alegado.

El líder de la oposición ha asegurado el voto en contra de su grupo parlamentario: "Vamos a votar 'no', no estamos de acuerdo en la política". El 'popular' ha apremiado a Sánchez a "dar a esta Cámara la información de qué gobierno formará y con qué socios". "Es la primera vez en la historia de España que un candidato a la presidenta del Gobierno viene y después de su discurso y de dos contrarréplicas aún no sabemos con quién va a formar Gobierno".

Casado, además, le ha recriminado a Sánchez su hipocresía sobre la abstención: "Señor Sánchez, que usted dimitió para no abstenerse después de unas segundas elecciones y de ofrecerle un gobierno de coalición", le ha recriminado.



"Usted tiene un proyecto de ruptura para España", ha alegado el 'popular', y ha acusado a Sánchez de "dar carta de soberanía a una minoría", en referencia a los partidos independentistas catalanes. “No podemos facilitar su investidura porque sería muy perjudicial para España”.



Rivera: "Sánchez tiene un plan y una banda para negociar en la habitación del pánico"

Albert Rivera ha optado por un tono duro para cargar contra Sánchez, al que ha acusado de "tener un plan y una banda” para negociar en “la habitación del pánico” con los que “quieren liquidar España” para "llegar al poder, perpetuarse y criminalizar a los rivales políticos". El líder de Ciudadanos ha asegurado que su partido estará en la oposición contra el Gobierno, disputando el liderazgo de la misma con Casado, del que le separan nueve escaños.

El líder de Ciudadanos ha tachado de "puro teatro" el discurso de Pedro Sánchez, al que ha acusado de montar "una cortina de humo gigante" mientras "se reparte sillas con Podemos y los independentistas": "Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, la España del divide y vencerás".

El catalán ha asegurado que su grupo parlamentario va a "desmontar" el 'plan Sánchez': "Nos oponemos a su plan, a sus socios y a la desigualdad", ha defendido Rivera desde la tribuna. Un discurso en el que ha estado muy presente Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu y Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya: "Con los que quieran liquidar este país no hay nada que hablar: ley y justicia".

En su turno de contraréplica, el 'naranja' le ha asegurado que su partido no va a dar "ningún cheque en blanco" para facilitar la abstención que Sánchez le demandaba: "Hay que oponerse a este Gobierno por la España que quieren sembrar".