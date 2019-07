Las negociaciones entre PSOE y Podemos transcurren con discreción antes del debate de investidura de Pedro Sánchez, que dará comienzo a mediodía con el discurso del candidato socialista. Sin embargo, la cadena Ser ha informado de que las conversaciones están atascadas.

Fuentes socialistas matizan que esa valoración procede de la formación morada, informa Manuel Sánchez, quien añade que anoche no se alcanzó un acuerdo, por lo que se emplazó a una nueva cita después de que se pronunciara el líder socialista.

Las negociaciones, en punto muerto

Las negociaciones de cara a la investidura entre el PSOE y Unidas Podemos están en punto muerto, según apuntan los de Pablo Iglesias. "No quieren la coalición", aseguran desde la formación, y avanzan que no hay prevista ninguna reunión antes del comienzo del debate de investidura que arranca este lunes.

"En 48 horas el PSOE, salvo el buen tono, no ha dado ningún paso, solamente han ofrecido responsabilidades simbólicos, pero lo que nos transmiten es que no están dispuestos a compartir el Gobierno, se niegan a compartir ni un solo ministerio desde los que poder desarrollar las políticas que planteamos, como por ejemplo subir el SMI a 1.200 euros", añaden estas mismas fuentes.

Desde el PSOE, sin embargo niegan que haya una ruptura o un bloqueo en las negociaciones con Podemos. Los de Pedro Sánchez insisten en que su intención es que los diputados de la formación morada escuchen el discurso que el candidato a la investidura ofrecerá este lunes, y que después se podrán retomar las conversaciones. Esta decisión se produjo después de que el domingo no lograran cerrar un acuerdo definitivo, informan Alexis Romero y Manuel Sánchez.

Baldoví (Compromís): "Mañana no va a ser la investidura"



Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ha asegurado que “mañana no va a ser”, en referencia a la hipotética investidura de Sánchez, que podría tener lugar este martes. Si no hay un acuerdo con Podemos y no se alcanza la suficiente mayoría, habría que esperar al jueves para una nueva votación.

Podemos acusa al PSOE de no compartir ni un Ministerio

La dirección de Unidas Podemos critica que en las últimas 48 horas, salvo el buen tono, el PSOE no ha dado ningún paso en la negociación, porque solamente le han ofrecido responsabilidades simbólicas, subrayando que los socialistas se niegan a compartir ni un solo Ministerio desde los que poder desarrollar las políticas sociales que ellos desean, informaron fuentes del partido de Iglesias. Podemos anuncia que no hay prevista ninguna reunión antes del debate de investidura.

La primera votación de la investidura será mañana

El debate de investidura comenzará este mediodía con el discurso de Pedro Sánchez y se prolongará hasta este martes, cuando se proceda a la primera votación, por lo que aún hay tiempo para que se alcance un acuerdo. No obstante, no es descartable que las negociaciones se alarguen hasta el jueves, cuando se producirá la segunda votación si el líder socialista no consigue mayoría absoluta en la primera.

Discurso "progresista" de Sánchez

Empleo y lucha contra la precariedad, desigualdad, feminismo y emergencia climática conformarán el núcleo del discurso de Pedro Sánchez, que según fuentes de Moncloa enarbolará un mensaje "progresista y de izquierdas" que apelará a las "transformaciones que necesita el país".