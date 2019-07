El secretario general de Unidas Podemos ha pedido a Pedro Sánchez que el Gobierno no le ofrezca a Unidas Podemos ocupar una posición de "decorado" en el Ejecutivo, sino un cargo "con competencias" que les permita llevar a cabo políticas sociales. Iglesias ha afeado al líder del PSOE que este lunes haya pedido la abstención tanto al PP como a Ciudadanos para no repetir las elecciones.

"Cuando todavía no hemos negociado un acuerdo usted insiste en pedirle la abstención al PP y Ciudadanos; le pido que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal", ha dicho el secretario general de Podemos. Iglesias le ha pedido al candidato que "respete" a los 3,7 millones de votantes de su formación y le ha recordado que no tiene mayoría en el Congreso para llegar a La Moncloa sin sus apoyos.

"La primera propuesta importante que ha hecho es un pacto de Estado, pero no para blindar las pensiones ni para garantizar la dignidad de los salarios. Ha propuesto un pacto al PP para reformar el artículo 99 de la Constitución. Usted quiere reformar el 99 para que una fuerza con menos del 30 pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie. Esto va en contra de lo que han votado los españoles", ha insistido Iglesias.

El líder de Unidas Podemos también le ha recordado a Sánchez que su grupo trabajó "más que ningún otro grupo" para sacar adelante la moción de censura que llevó al líder socialista a La Moncloa. "Renunciamos a los Ministerios de Estado, pero necesitamos competencias y responsabilidades de Gobierno acordes con nuestro peso electoral. Respeten a los 3,7 millones de votantes. Solo le pedimos respeto y reciprocidad", ha defendido Iglesias.

((Habrá ampliación))