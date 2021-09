Unidas Podemos acude a la mesa de diálogo con el objetivo de blindar este foro a largo plazo ante sus detractores

A mediados de agosto de 2019, Unidos Podemos y el PSOE se encontraban inmersos en una negociación para conformar un Gobierno de coalición progresista, una negociación que resultaría fallida por la negativa de los socialistas a compartir el Ejecutivo, y que acabaría derivando en la repetición electoral de noviembre de ese mismo año.

En esos días, los de Pablo Iglesias remitieron a los de Pedro Sánchez un documento base para las negociaciones con las principales propuestas del espacio confederal, propuestas que aspiraban a ser un programa de gobierno. Una de esas propuestas era la creación de una "mesa de diálogo multilateral" para desjudicializar el conflicto catalán y devolverlo al terreno de la política.

Algo más de dos años después, la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat es para Unidas Podemos uno de sus mayores patrimonios y contribuciones a la política española desde su nacimiento como espacio político; y como tal van a tratar de protegerlo y conservarlo.

En base a esta premisa, en UP son conscientes de las resistencias y detractores que ha tenido que enfrentar una mesa que, además, quedó completamente relegada y olvidada en 2020 a consecuencia de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de la covid-19. Tanto en el lado independentista catalán (Junts siempre ha dudado de la utilidad de la mesa de diálogo y las CUP han vaticinado incluso su "fracaso en los próximos días") como entre los partidos conservadores a nivel estatal (el PP, Vox y Ciudadanos) existe un rechazo frontal hacia este foro.

Es por esto que uno de los principales objetivos de Unidas Podemos pasa por blindarla como un espacio estable que tenga un largo recorrido, una tarea que ya se ha impuesto la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que junto al ministro de Universidades, Manuel Catells, representará al espacio confederal en la mesa de diálogo.

La titular de Trabajo hizo el lunes un llamamiento a "cuidar" este foro y desgranó tres claves que para ella son fundamentales para su buen funcionamiento. En primer lugar, insistió en la necesidad de "tejer confianza" entre las partes negociadoras, una premisa a la que ha recurrido en más de una ocasión cuando ha hablado de las claves para sacar adelante acuerdos en el seno del diálogo social con patronales y sindicatos.

"Discreción" y "libertad" para hablar de todos los temas

En este sentido, pidió que se trabajara "con discreción" para no dinamitar la mesa en los momentos más críticos y ayudar a tejer esa confianza. También insistió en la necesidad de tener "una agenda común" entre todas las partes y, sobre todo, en que se pudiera hablar de todos los temas; sin vetos ni reservas. "Las partes han de poder hablar de cuantos temas estimen conveniente con absoluta libertad, porque hablar con libertad es la esencia de nuestra democracia", aseguró.

En el espacio confederal son conscientes de que existen diferencias de fondo con el PSOE respecto al modelo territorial al que aspira cada formación, pero también de que acuden a la mesa de diálogo como miembros del Gobierno de coalición. En los últimos meses, la vicepresidenta segunda ha trabajado de la mano de Jéssica Albiach, líder de En Comú Podem, en una propuesta política para resolver el conflicto en Catalunya, una propuesta que Díaz tiene pensado trasladarle a Pedro Sánchez.

Mientras tanto, siendo conscientes de que la complejidad de reconciliar a las partes y lograr un acuerdo alargará el trabajo de la mesa (Sánchez pidió este martes paciencia y advirtió de que un conflicto que lleva una década enquistado no puede resolverse "en dos años, ni en tres, ni en cuatro"), otro de los objetivos de UP es que este foro no se convierta en una suerte de vía para adormecer y postergar sine die la reforma del modelo territorial.

"Hay que ir a esa mesa de diálogo como yo voy a las del diálogo social, con el 'para sí'. El 'para sí' es el querer resolver ese frente. Resolver Catalunya es resolver España", advirtió Díaz en una entrevista en Público a finales de julio.

En los equipos negociadores, la vicepresidenta de Trabajo será el cargo de más alto rango del Gobierno estatal (aunque Félix Bolaños, como ministro de la Presidencia, coordinará a los miembros del Ejecutivo), por lo que en el espacio confederal esperan un papel muy activo por su parte. "Irá como va a todas las mesas de diálogo: a trabajar", aseguran desde Unidas Podemos. Además de su condición política como vicepresidenta, Díaz es el único perfil de los equipos negociadores con experiencia en la mediación, tanto como abogada laboralista como por su papel en los acuerdos que ha logrado en el seno del diálogo social.