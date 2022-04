Unidas Podemos, expectante ante la reunión de Sánchez con un Feijóo que reclama el fin del Gobierno de coalición

La reunión del jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no atañe solo al PSOE y a los conservadores. En un momento en el que la renovación de los populares ha provocado que de nuevo resuenen los tambores de la 'gran coalición', Unidas Podemos tendrá un ojo puesto en ese encuentro.

De momento, no hay alarmas encendidas en el espacio confederal. No se contemplan rupturas ni se detecta un viraje claro de los de Sánchez hacia la derecha. De hecho, el acuerdo para impulsar un plan nacional de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania es una prueba de que las intenciones de los socialistas no pasan por entregarse a ese gran pacto entre los principales partidos del Ejecutivo y de la oposición.

El PSOE ha renunciado a la bajada de impuestos que exigía la derecha y ha asumido algunas de las propuestas enunciadas por UP, como la limitación de los alquileres y el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital. También, junto a Portugal, ha aprobado llevar a la Unión Europea una propuesta para limitar el precio del gas en estos dos países a 30 euros, una cifra que había puesto sobre la mesa el espacio confederal (los socialistas apuntaban en un principio a que el precio fuera de 50 euros).

Con todo, en Unidas Podemos son conscientes de dos factores: en primer lugar, a Sánchez le gustan los escenarios que refuerzan su imagen de 'moderación' y que lo alejan de la dependencia parlamentaria del denominado bloque de la investidura; y, en segundo lugar, el propio PP los ha metido en la ecuación para acercarse al presidente del Gobierno al pedirle la expulsión del espacio confederal del Ejecutivo.

Feijóo le ha ofrecido a Sánchez sin tapujos el apoyo de su formación a cambio de que rompa la coalición con los de Yolanda Díaz, Ione Belarra y Alberto Garzón. No es la primera vez que la 'gran coalición' trata de abrirse paso como escenario alternativo al Ejecutivo de coalición apoyado en el bloque de la investidura, pero para algunas voces del espacio confederal la imagen de "moderación" y de "gestor" alejado de las batallas culturales que quiere trasladar el nuevo presidente del PP sí que es un rasgo distintivo.

Otras fuentes del espacio, que conocen su gestión en Galicia, aseguran que la moderación de Feijóo es un espejismo que se diluye cuando se echa un vistazo a sus políticas en el territorio, "con marcado carácter neoliberal y de contención del gasto público a costa de empeorar servicios como la sanidad" (además de las sombras de corrupción que lo han acompañado en determinados momentos).

Estas mismas voces apuntan, sin embargo, que más allá de las pretensiones por parecer más o menos moderado, la imagen del "gestor" va a tener más que difícil salir victoriosa de un marco de "batalla cultural entre bloques políticos" que a día de hoy, explican, domina la ultraderecha. "No estamos en 2013; la colonización por parte de la ultraderecha del espacio conservador en el que se incluye el PP es evidente, y Feijóo va a tener muy difícil desmarcarse de eso", aseguran desde el espacio confederal.

Grandes pactos de Estado

La propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya advirtió públicamente de que, antes de dibujar cualquier escenario de eventuales acercamientos entre el PP y el PSOE, el primer "reto" del presidente gallego era el de conformar un "proyecto autónomo de Vox".

En Unidas Podemos no descartan, eso sí, que la llegada de Feijóo pueda dar lugar a grandes acuerdos de Estado puntuales, y no excluyen al PP de esos consensos. Ponen como ejemplo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que fue apoyado por la formación conservadora cuando la presidía Pablo Casado.

En todo caso, insisten, la clave reside en el "contenido" y las "políticas" que pongan sobre la mesa esos acuerdos, y no en las alianzas con las que puedan salir adelante. Más allá de la reunión de este jueves entre Sánchez y Feijóo (de la que pueden salir algunas pistas sobre, por ejemplo, el futuro de la renovación del Consejo General del Poder Judicial), la próxima prueba del algodón está, quizá, en lo que algunos han denominado pacto de rentas.

Lo que en un principio iba a ser una negociación entre sindicatos y patronales sobre la senda de los salarios y los márgenes de beneficios de las empresas parece haberse convertido ya en la negociación de la hoja de ruta económica del Estado para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania.

Se prevé que en este foro se hable, por ejemplo, de fiscalidad en un marco en el que la derecha insiste en la bajada de impuestos que no se plasmó en el plan de respuesta a la guerra. En este contexto, Unidas Podemos ha pedido convertirlo en un "pacto de rentas del capital" y ha registrado una proposición de ley en el Congreso que regula un impuesto a las grandes fortunas. Habrá que ver cómo