Podemos ve "una vergüenza" que la 'ley mordaza' lleve más tiempo con Marlaska que con el PP e insta al PSOE a derogarla 

Podemos considera "una vergüenza" que la conocida como ley mordaza, aprobada por el PP, aun no haya sido derogada por el PSOE. De esta manera, la norma lleva más años vigente con los socialistas que con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El PSOE prometió durante la última campaña electoral que acabaría con la Ley de Seguridad Ciudadana, motivo por el que sus aliados de Gobierno han pedido que se apruebe una medida legislativa para finales de año. El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha recordado que la ley mordaza fue elaborada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para "reprimir protestas" contra las crítica al Ejecutivo de los populares.

Con el tiempo, sin embargo, esta ley ha sido más veces empleada por el actual ministro Fernando Grande Marlaska. Sánchez Serna ha recalcado que la ley mordaza fue duramente criticada cuando el PSOE se encontraba en la oposición. El coportavoz de los morados también ha señalado que es un compromiso del Gobierno de coalición acabar con la misma.

Obstáculos en las negociaciones

Durante las negociaciones para derogar la ley mordaza han existido varios escollos, según el propio Sánchez Serna. Por un lado, Podemos quiere acabar con la infracción leve por faltar a la autoridad policial, ya que consideran que permite multar "por mirar mal a un policía".

Por otro lado, los socialistas se han mostrado reticentes a suprimir las sanciones a los convocantes de manifestaciones en caso de incidentes violentos. A juicio de Podemos "esto es un disparate" porque uno puede convocar una manifestación pacífica y no controla "elementos violentos que se puedan meter en la misma". Sánchez Serna espera que Interior no sea un obstáculo para la aprobación del texto, ya que "esta ley es de todo el Gobierno" y no del Ministerio.

Desde el año pasado, el grupo de trabajo formado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts y Bildu llevan discutiendo la modificación de la ley. Pese a las reticencias mostradas por Esquerra, que amenazó con bloquear las negociaciones tras conocerse el caso Pegasus, los partidos han conseguido avanzar en media docena de artículos de la norma. Estos se suman a los 29 ya pactados para su reforma y que sí han pasado a las dos reuniones de la ponencia a puerta cerrada.

Todavía quedan temas pendientes de ser discutidos

Sobre la mesa de negociación aun quedan pendientes cuestiones como el uso de las pelotas de goma por parte de los antidisturbios o la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción. Otro de los puntos claves son las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, que quedará regulado en la Ley de Extranjería para sacarlo de la ley mordaza.

Las formaciones que sostienen el Gobierno de coalición quieren "aumentar las garantías" en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. Se pretende que estas grabaciones, por ejemplo una manifestación que derive en altercados, se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.

De manera similar, existe un acuerdo mayoritario entre los partidos para modificar el artículo 20 que regula los registros corporales. Así se busca "reducir al mínimo" los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.