El levantamiento del secreto del sumario de la operación Kitchen, el operativo que se organizó desde el ministerio del Interior cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy para espiar y recuperar documentación en manos del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha puesto al descubierto revelaciones ciertamente llamativas, ambas adelantadas por la cadena Ser.

Según la cadena radiofónica, el exministro de Economía Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, obtuvo información del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre "las cuentas y sociedades" del rey Emérito Juan Carlos I. De Guindos, sin embargo, ocultó esta información ya que no se abrió ninguna investigación sobre los negocios del rey emérito. Villarejo admite que no sabe qué hizo De Guindos con esa información y aventura que la utilizó para "blindarse", dice la Ser.

Además, la Ser también informa de que Villarejo asegura que en 2014, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, paralizó una investigación en el banco andorrano Andbanc "que hubiera descabezado al independentismo catalán, por temor a que afectara a Juan Carlos I, debido a que detectaron transferencias desde esta entidad a la cuenta Soleado en Suiza, gestionada por el supuesto testaferro del rey, Arturo Fasana".

Asimismo, según Villarejo, era Corinna Larssen quien "dirigió la operación para introducir en España los 80 millones de libras esterlinas que supuestamente, Juan Carlos I obtuvo con la venta a un príncipe Saudí, del apartamento que regaló al rey un emir de Qatar en Londres". También asegura la Ser que una empresa controlada por el CNI pagó el viaje de novios de Felipe VI y la reina Letizia en 2005.

Hay otra información relevante que también aporta la Ser. En las transcripciones de las grabaciones que Villarejo se jactó de hacer a políticos y abogados y que aparecen en el sumario de la operación Kitchen, Villarejo también afirma, y así consta en el sumario, que María Dolores de Cospedal le debía 100.000 euros por los trabajos puntuales realizados para el Partido Popular desde 2009. En palabras del propio comisario jubilado, le debía "100.000 pavos más los gastos" por trabajos en las operaciones Gürtel y Brugal.

Villarejo dice textualmente: "Entonces, eh, yo hace ya una semana o diez días, hablé con El Polla, eh, María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta y le creo una situación y le dije tía 100.000 pavos más los gastos que he tenido más tal, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo y ya no quiere verme, eso si yo tomo café con él, mañana como con El Polla, con Ignacio, eh claro siempre me dice, vamos a tomar café, eh tronco me gusta mucho tomar café contigo, pero estoy hasta la polla para, para nada, entonces hace una semana, no con tantos detalles como te voy a decir yo a ti, se lo dije yo a él, digo mira no quiero líos tal y cual, pero macho no me voy a quedar con los brazos cruzados mientras me aniquilan".

Villarejo también señala a Rajoy en varias ocasiones en la transcripción de las conversaciones que aparecen en el sumario. En una de ellas, el comisario jubilado dice textualmente a un abogado: "El sastre le cobra [a Rajoy] 5.000 pavos en crudo, se lo dan siempre en crudo, el dinero en crudo".