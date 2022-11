La violencia contra Irene Montero y la hipocresía mediática

Esta violencia política desatada contra Irene Montero, contra el ministerio de Igualdad y contra el feminismo no surge de la nada, sino como resultado de un clima previo construido a base de violencia mediática.

Recordemos que venimos de una semana de campaña a tumba abierta de la totalidad del poder mediático, tanto de la derecha como de la progresía, contra Irene Montero, mintiendo en prime time sobre la Ley 'solo sí es sí', diciendo que estaba sacando a violadores a la calle, que estaba mal escrita, y que el equipo del Ministerio de Igualdad eran básicamente unas inútiles que no saben hacer nada bien (el ministerio de Igualdad y en concreto Irene Montero, no el Ministerio de Justicia, que también redactó la Ley, ni todo el Consejo de Ministros que la aprobó, ni los diez grupos parlamentarios que la votaron a favor, ni el Consejo de Estado, ni nadie de todos esos: Irene Montero).

Pero justo por eso atacaban precisamente esa Ley, porque no podían permitir que la figura de Montero saliera tan reforzada de su trabajo al frente del Ministerio de Igualdad y que se instalara, como se estaba instalando ya incluso a nivel internacional, la idea de que ha hecho un trabajo brillante con la legislación feminista. Había que mancharlo como fuera. Luego, cuando ya se ha ido sabiendo que era mentira lo que se estaba diciendo, y que la Fiscalía le ha dado la razón al ministerio, y que han visto que no les funcionaba la nueva campañita para intentar tumbar a Montero y dañar a Podemos, pues ya han ido reculando de forma humillante hasta acabar diciendo que la Ley está perfectamente pero que había sido un problema de comunicación. Ya.

El problema es que el daño al ministerio y al feminismo ya estaba hecho, y todo eso está detrás de lo que pasó ayer. Y recordemos también que lo que dijo esa diputada de Vox en el hemiciclo es exactamente lo mismo que se ha dicho mil veces desde las tribunas del poder mediático. Un ejemplo de la derecha mediática: Isabel San Sebastián sobre Irene Montero desde Estado de Alarma, el programa de Javier Negre.

Los "autores intelectuales" de todo esto (si es que se puede usar ese adjetivo en este caso) están en primer lugar en el poder mediático. Hoy lo que inunda prácticamente todos los medios de comunicación es una palabra: hipocresía. Pero además hasta unos límites surrealistas.

Ya veis que hoy la consigna que tienen los periodistas de la derecha mediática (que están en los canales de la derecha y también en Televisión Española, en La Sexta, en la SER y en todos lados) es criticar a Vox por lo de ayer con la boca pequeña, y acto seguido girar el marco para decir que todo empezó por culpa de Podemos.

Pues la progresía está haciendo un ejercicio de contorsionismo y de hipocresía mayor si cabe que el que hace la derecha. Así ha abierto hoy Angels Barceló en la Cadena SER: "Ataques intolerables contra una ministra que defiende", cito literal, "las leyes que hacen más seguras las vidas de las mujeres". Esto es lo que se estaba diciendo en los últimos días en esa misma tertulia de la SER sobre una de las leyes feministas que hoy Angels Barceló afirma que "hace más seguras las vidas de las mujeres".

Y acabamos con un ejemplo más de esa hipocresía, que llega al límite de que cuando uno busque la palabra hipocresía en el diccionario va a tener que aparecer la foto con la cara de esta persona. Tuit de hoy de Esther Palomera, ex periodista del ABC, fundadora de La Razón y adjunta al director Ignacio Escolar en eldiario.es, sobre la diputada de Vox que insultó a Irene Montero:

"Vergüenza de diputada que no merece el escaño que ocupa. No todo vale". No todo vale, ¿verdad? ¿Y escribir esto que os voy a leer si vale? Yo os lo leo y me decís cuál es la diferencia entre esto y lo que dijo la diputada de Vox. Artículo de Esther Palomera de hace una semana. Titular: "El partido feminista tutelado por un ex masculino". "Lo que llena de más perplejidad aún es que en un partido feminista, con una secretaria general mujer –Ione Belarra– y una número dos también mujer –Irene Montero–, permitan sin rechistar que sea un ex secretario general y vicepresidente del Gobierno quien les marque el paso a seguir".

Le faltó decir que la tutela la hace desde la cama también. Pero luego, tuits con mucha indignación porque Vox hable de la pareja de Irene Montero para denigrarla. Y esperad, porque ayer por la noche, después de todo lo que pasó en el Congreso y de la solidaridad internacional con su figura, Palomera fue a Televisión Española, tras decir –ahora sí– que la Ley 'solo sí es sí' estaba bien, siguió defendiendo que Irene Montero tenía que dimitir (¿por qué no? Total, si ya...) y difundiendo el bulo de que la ministra dijo que TODOS los jueces en España son fascistas.