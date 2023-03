Otro vocal progresista plantea la dimisión en bloque para forzar la renovación del CGPJ

Tras conocerse este miércoles la dimisión de la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida, el bloque progresista quiere mover ficha. A propuesta del vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, este viernes se reunirán los ocho vocales progresistas para tratar una cuestión: la dimisión en bloque como forma de provocar la renovación del CGPJ, que lleva cuatro años y cuatro meses en funciones. El próximo lunes, el sector progresista se reunirá para decidir si dimite en bloque.

El encuentro ha sido convocado por el presidente, Rafael Mozo. Álvaro Cuesta cree que es "viable" esa dimisión de los progresistas, comenta a Público. Cuesta ha pedido también que la cuestión de las dimisiones se plantee en el orden del día del próximo pleno, el día 30 de marzo.

Este vocal progresista ha enviado un mensaje al resto de los vocales de su tendencia: "Si nos vamos ocho, como mínimo, ya no se constituirá válidamente el Pleno". Según el artículo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez Vocales y el Presidente". Precisamente son diez los vocales del bloque conservador, pero el presidente suplente, Mozo, es del bloque progresista y en caso de la hipotética dimisión de todo su bloque, él también dimitiría, con lo que no habría quorum suficiente para que el pleno pudiera funcionar.

Por su parte, fuentes del sector conservador y mayoritario del CGPJ indican a Público que no están dispuestos a una dimisión en bloque y que esto podría ser calificado como la comisión de un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal. Este artículo indica que "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".

Concepción Sáez presentó su dimisión el pasado 13 de marzo en una carta remitida a Rafael Mozo, presidente suplente del CGPJ. Según ha podido saber Público, Mozo pidió a Sáez "discreción durante unos días", pero finalmente este miércoles se difundió la noticia.

La jurista argumentaba en su carta dirigida al presidente que renuncia tras esperar durante mucho tiempo la renovación del CGPJ. "Comprenderás que la situación se hace ya insostenible. He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad, como bien sabes. En este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial", escribía Sáez en su carta de renuncia, a la que ha podido tener acceso Público.