Los vocales progresistas deciden no dimitir porque con ello "no provocarían la renovación del CGPJ"

"Nadie quiere marcharse en realidad", esta era la opinión entre los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del encuentro este martes para deliberar sobre una dimisión en bloque con la que provocar la renovación del órgano, en funciones desde hace cuatro años y cuatro meses.

En efecto, así ha ocurrido. Salvo Álvaro Cuesta, el vocal que propuso el debate entre los progresistas sobre una hipotética dimisión en bloque, tras la renuncia de la vocal Concepción Sáez, el resto de los consejeros del sector se ha decantado en la reunión celebrada este martes en la sede del Consejo por la continuidad en funciones para "controlar a la derecha del CGPJ", apuntan fuentes del CGPJ.

De esta manera, el conato de provocar una reacción parlamentaria ante la renuncia de uno de los bloques del órgano de gobierno de los jueces se ha quedado en nada.

Uno de los motivos esgrimidos ha sido el de que la dimisión en bloque no lograría paralizar la actividad del CGPJ puesto que los vocales conservadores, que son mayoritarios en el Consejo, con diez consejeros, tomarían las riendas tras la marcha de los progresistas, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que el quorum para poder celebrar plenos es de diez vocales más el presidente.

El presidente suplente, Rafael Mozo, es progresista, pero su dimisión, según el bloque conservador, no impediría que los diez vocales conservadores pudieran continuar con el funcionamiento del CGPJ, al ser solamente un presidente suplente.

Así que los ocho vocales progresistas se quedan en el CGPJ pese a la "insostenible" situación del Consejo, tanto por la caducidad de su mandato como por las tensiones internas.

Tras una primera reunión el pasado viernes, en la que no estuvieron presentes todos los miembros del bloque progresista, se ha repetido el encuentro este martes, que ha durado dos horas, para analizar las consecuencias que tendría esa hipotética dimisión de todos los vocales de este bloque. Con la dimisión de los ocho vocales del sector progresista, los conservadores tendrían difícil, pero no imposible, celebrar plenos y hacerse con el control del CGPJ, se ha comentado en la reunión, según fuentes del CGPJ.

Esta ha sido la principal justificación que han dado todos ellos, salvo el vocal Cuesta, que ha pospuesto desvelar su decisión, para decidir quedarse en el CGPJ, a sabiendas de que en lo que queda de legislatura el CGPJ no se va a renovar.

Respecto a la dimisión de la vocal Concepción Saéz, que se abordará en el pleno de este jueves, los vocales progresistas han decidido que es "una decisión personal" para justificar que no la imitan.

Sáez escribió en su carta de renuncia al presidente del CGPJ el pasado 13 de marzo: "He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad, como bien sabes. En este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".