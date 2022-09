Vox lleva el matonismo a las Cortes de Castilla y León tras cinco meses de Gobierno

Cinco meses como vicepresidente del Gobierno de Castilla y León han servido al ultraderechista Juan García-Gallardo para dinamitar el ambiente político en las Cortes, hasta tal punto de llegar a los insultos en el Pleno.

El presente curso político, que comenzó con el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, no se inició de la mejor manera cuando varios procuradores de izquierdas se negaron a dar la mano a Carlos Pollán (Vox) cuando juraban o prometían su cargo sobre la Constitución. Todo apuntaba ya a que la tensión entre bandos sería protagonista de esta XI legislatura. Pero la entrada en escena de García-Gallardo y su actitud altanera y desafiante ha hecho estallar el ambiente hasta llegar al insulto desde su bancada.

En el último Pleno celebrado en Valladolid, Gallardo volvió a acaparar titulares en todo el ámbito nacional al llamar "imbécil" a Francisco Igea, tras mofarse el de Ciudadanos de su aparición en el programa televisivo Masterchef mientras se refería al control y la transparencia de la publicidad institucional.

García-Gallardo, además de insultar al médico vallisoletano, le llamó delincuente y éste tuvo que recordarle que solo a él le está investigando la Fiscalía. "Señor vicepresidente, es usted una vergüenza para este Parlamento", añadió Igea sobre el representante de Vox. Y es que, efectivamente, la Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación al de Vox tras la denuncia de Igea por un presunto uso partidista de recursos públicos de la Junta. García-Gallardo publicó un vídeo en el que valoraba las consejerías de Vox mezclando los logos de Vox y el escudo de la Junta.

Fernández: "Tenga el coraje de pedir la palabra"

Pero lejos de moderarse, García-Gallardo ha vuelto a encender un día más el ambiente en el hemiciclo este mismo miércoles, al interpelar desde su asiento al portavoz del Grupo Mixto, el político de Unidas Podemos Pablo Fernández, y cortar constantemente su alocución.

El propio leonés ha tenido que decirle: "Si quiere hablar conmigo, el reglamento le faculta a hacer uso de la palabra, en vez de hacerlo por lo bajini, de boquilla. Tenga la valentía, tenga el coraje de pedir la palabra y suba a esta tribuna y atrévase a debatir conmigo".

"Están convirtiendo esta Cámara en una cochiquera con actitudes como la del presidente de la Cámara que ante un insulto directo a un parlamentario no dice absolutamente nada", lamentaba Fernández. Los gestos del portavoz de los populares Raúl de la Hoz diciendo a Pablo Fernández que abandonara la tribuna han terminado por desesperar al de Unidas Podemos, que ha obedecido al vicepresidente del Parlamento cuando la ha quitado la palabra, pero le ha reprochado su silencio respecto a la actitud de populares y ultraderechistas.

Tras este rifirrafe, ya con el micrófono cerrado, Francisco Vázquez (PP), que en esos momentos presidía el Pleno, ha asegurado: "Estoy por suspender la sesión y la reanudamos esta tarde, que se jodan". Finalmente optó por un receso de 15 minutos tras la intervención de Fernández.

Gallardo habla, pero no se disculpa

Al retomarse el Pleno, la palabra fue para Juan García-Gallardo, que sorprendentemente ha reclamado "respeto" tras los ataques "inaceptables" que aseguraba ha sufrido Vox, olvidando sus insultos a Igea y provocaciones a Fernández.

La actitud del vicepresidente en estos cinco meses de Gobierno ha vuelto a demostrar que aquellos tuits homófobos, racistas y machistas por los que se le conoció antes de dedicarse a la política profesional no distan mucho de su actual pensamiento.

En el mes de mayo, apenas un mes después de la formación de Gobierno, llegó su primera falta de respeto a un procurador, en este caso a la procuradora socialista Noelia Frutos. La política burgalesa, de 36 años, que vive su segunda legislatura desde la bancada socialista, tuvo que aguantar como el representante del partido ultraderechista le decía textualmente: "Mira señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás".

García-Gallardo ya acaparó las críticas de todo el país el día anterior cuando en la comisión de Presidencia soltó otra de sus 'perlas' aseguró que la comunidad será una "región maternal" reivindicando a las mujeres como "portadoras y dadoras de vida", asegurando que luchará como una "política prioritaria" por el "apoyo a la maternidad".

Tudanca asegura que es una estrategia que pretende "embarrarlo todo"

Luis Tudanca, líder de los socialistas en Castilla y León, ha advertido en una nota de prensa que los insultos que "de forma habitual" profieren miembros del Gobierno de Mañueco, responden a una estrategia "dirigida a embarrarlo todo" para que no se hable de los problemas reales de la gente. El secretario general del PSOE regional y portavoz en las Cortes ha reclamado a los presidentes de las Cortes y de la Junta una condena expresa ante los insultos proferidos en el Pleno de las Cortes por el vicepresidente de la Junta: "Lo sucedido en el hemiciclo nos debería entristecer a todos los que creemos en la política, en la Democracia, en el valor de la palabra y no puede ser que ante esos insultos que no son la primera vez que se producen se mire hacia otro lado", señaló.

En esta línea consideró que, con su comportamiento, PP y Vox tratan de evitar que hoy, por ejemplo, se hable de propuesta socialista de la gratuidad de libros de texto para todos los castellanos y leoneses a la que se han opuesto PP y Vox que "pretenden que no se hable de los problemas reales de la gente y de las propuestas que sí se hacen en este parlamento".

Rosa Valdeón, que fuera vicepresidenta de la Junta con el Gobierno popular de Herrera, portavoz y consejera de Empleo y Familia en varias legislaturas, ha reconocido en Twitter que "desde que Vox llegó a Castilla y León, la calidad democrática cayó en picado, en fondo y forma".

"Ahora, además, se ve que es contagioso, gracias Mañueco", ha lamentado la médico zamorana en la red social al compartir el vídeo en el que De la Hoz y Gallardo cortan a Pablo Fernández, ante la inacción del vicepresidente de la cámara.