El presidente de Vox, Santiago Abascal, encubrió el mitin que tenía previsto ofrecer en Ceuta por unas declaraciones en un hotel después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificara la decisión de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma de no celebrar el acto público por problemas de seguridad. La formación de ultraderecha interpuso un recurso que, finalmente, fue desestimado por Alto Tribunal andaluz.



Santiago Abascal covocó inicialmente a los medios de comunicación a las 20.00 horas en la Plaza de África. Sin embargo, el líder de Vox tampoco pudo comparecer en ese lugar debido a la presencia de cientos de personas que protestaban por su presencia en Ceuta después de los mensajes racistas vertidos desde su formación. Frente a los manifestantes había un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional.

De hecho, un grupo de alrededor de 50 personas intentó acceder a la fuerza al hotel de Ceuta, donde se encontraba alojado el líder estatal, pero los agentes impidieron el paso de los concentrados. Algunos de los que intentaron entrar al hotel lanzaron huevos contra la fachada, así como una silla de playa, que no llegó a impactar en ninguna persona.

La Policía tuvo que lanzar salvas al aire y cargar contra los manifestantes, después de que estos hubieran dañado la puerta de entrada al recinto. Al menos un detenido y numerosos daños materiales, entre ellos en el hotel, fueron los resultados de las cargas policiales.

Los enfrentamientos continuaron posteriormente en la Plaza de África —situada frente al hotel—, después de que la policía optara por efectuar varias cargas policiales para disolver a los concentrados. Estas personas lanzaron piedras contra los agentes y provocaron desperfectos en el mobiliario urbano de la ciudad. Los agentes solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel con la intención de identificar a las personas que intentaron acceder por el garaje y lanzaron huevos y palos contra los efectivos policiales.

Misma estrategia de provocación que en Vallecas

Desde que se desató la crisis en Ceuta provocada por la apertura de fronteras por parte de Marruecos, que permitió la llegada de miles de migrantes en una sola noche, la formación liderada por Abascal ha aprovechado el momento para atacar a las personas que llegaban del país africano y también al propio Gobierno de España.

De hecho, Abascal se refirió a los migrantes como "invasores", extendiendo el bulo de una supuesta operación marroquí. "No están llegando refugiados que huyen de una tiranía, están entrando soldados obedeciendo a su gobierno, el marroquí, que ha ordenado la invasión", manifestó el representante ultraderechista.

Una estrategia muy similar a la que emplearon en Vallecas, cuando realizaron el acto de presentación de su candidatura en la 'Plaza Roja' del barrio para las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid. El encuentro estuvo marcado por la tensión, que acabó desatándose cuando Abascal se saltó el cordón policial para acercarse a los manifestantes. "Si Abascal no hubiera hecho de policía quizás no habría 21 agentes heridos", afirmaron fuentes policiales al diario ABC.

A esta estrategia de provocación también hay que sumar las palabras del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que se encaró a las personas convocadas llamándoles "gentuza que ni estudia ni trabaja ni se les espera".

Después, acaparando la atención mediática —cosa que esta vez no ha pasado—, iniciaron una campaña de victimismo, para que el resto de partido políticos condenaran una situación que, probablemente, no se hubiera producido si la formación de extrema derecha no hubiera acudido a ese lugar o si su líder al menos, no hubiera roto el cordón de seguridad para acercarse a los concentrados.