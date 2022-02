Yolanda Díaz pacta con los sindicatos subir el SMI a 1.000 euros 

El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz ha pactado con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 1.000 euros en 2022. De esta manera el SMI sube 35 euros respecto a los 965 fijados para el pasado año. Un acuerdo, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, del que se descuelga la patronal, aunque la CEOE ha participado en el diálogo y, hasta este jueves, en las reuniones. Se confirma así la voluntad mostrada por Díaz el pasado lunes de lograr un pacto de manera rápida.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha comparecido en rueda de prensa junto a los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para firmar explicar el acuerdo tras la celebración de la Mesa de Diálogo Social este miércoles. "Es un hito importante para nuestro país", ha señalado Díaz, poniendo en valor el diálogo social y el acuerdo "bipartito" conseguido.

Para Díaz, "subir el SMI ha sido muy positivo para nuestro país, también para nuestra economía". "Una distinta política de rentas hace que hoy estemos mucho mejor que en otras crisis", ha añadido. La ministra ha insistido en que la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral es el SMI. Y que la subida beneficiará principalmente a mujeres y jóvenes. "El SMI ha servido para reducir la brecha de género desde el año pasado. Y desde 2019, la brecha se ha reducido en 4,8 puntos", ha afirmado.

La vicepresidenta segunda ha criticado el falso mantra de que estas subidas salariales destruyan empleo. Lo ha defendido con datos, como por ejemplo los del sector agrario, que tiene un récord de afiliados actualmente. Este incremento, según Díaz, nos aproxima más a estar en sintonía con el resto de países de la UE. "Esta herramienta sirve para mejorar la vida de la gente", ha insistido.

A pesar de la retirada de la CEOE del acuerdo, Díaz les ha agradecido su disposición al diálogo social. La patronal ha alegado que no era el momento de la subida del SMI por la inflación existente en España. "La patronal sabe que la inflación no la causa los salarios de trabajadores. Hay un punto divergente. Esta medida la patronal sabe que no solo es buena para trabajadoras sino para la economía", ha apuntado la vicepresidenta segunda.



CCOO y UGT critican a la patronal

Por su parte, tanto Sordo como Álvarez han cuestionado las posiciones de la patronal de forma más directa. Para el secretario general de CCOO, es "incomprensible" que las organizaciones empresariales no avalen esta subida cuando en julio de 2018 pactaron con los sindicatos unas recomendaciones en esta línea.

"Vamos a tener que escuchar cosas impertinentes. No es verdad, es empíricamente demostrable que el impacto del SMI destruya empleo en nuestro país. Y si no queda claro, estamos hablando de teología, no de datos", ha señalado Sordo. En el mismo sentido, ha afeado las críticas por parte del PP de que esta medida era "electoralista". "El SMI se negocia con la entrada de año", ha recordado el secretario general de CCOO.

Para Álvarez, este es un "Gobierno que cumple", ya que Díaz se comprometió en septiembre a llegar a los 1.000 euros. "Para la UGT la cifra de 1.000 euros tiene una importancia muy grande. Es simbólica porque significa romper un techo que parecía difícil por la obcecación de la CEOE", ha destacado. Como Sordo, ha apuntado a que la subida "va directamente al corazón" de jóvenes y sectores precarizados.