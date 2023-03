3 de cada 4 dones creuen que no tenen prou drets

A Catalunya hi ha un ampli consens sobre que les dones encara no prou drets, és a dir, que no s'ha assolit una igualtat real. Paral·lelament, una immensa majoria de la població es decanta per la regulació de la prostitució i no per la seva abolició. I, d'altra banda, hi ha una tendència generalitzada a sobreestimar el volum de població nascut fora del país, amb independència de per quin país se simpatitzi. Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'Enquesta sociopolítica 2022, que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha presentat aquest dijous.

Ara bé, les percepcions canvien força en funció del sexe i de per quin partit se simpatitza. Així, mentre que 3 de cada 4 dones catalanes (el 74%) consideren que no tenen prou drets -el 18% opina que tenen els drets que han de tenir-, el percentatge baixa al 60% quan responen els homes, entre els que hi ha un 30% que opina que les dones ja tenen els drets que els pertoquen. En el conjunt de la població, el 67% -2 de cada 3 catalans- creu que les dones encara no tenen prou drets.

En funció de la simpatia de partit, els que tenen més clar que les dones no tenen prou drets són aquelles persones partidàries de la CUP (86%), En Comú Podem (82%) i ERC (80%), mentre que entre els del PP (46%), Vox (42%) i Cs (37%) és on hi ha més ciutadans que creuen, en canvi, que les dones ja tenen els drets que han de tenir. A més a més, més d'una cinquena part dels votants del partit d'extrema dreta (22%) va més enllà i creu que a les dones els han concedit massa drets.

Pel que fa a la concessió de drets a lesbianes, gais i bisexuals, un 79% dels enquestats que manifesten ser d'aquest col·lectiu considera que no té prou drets, volum que baixa al 56% entre la població no LGTBI+. També en aquest cas els simpatitzants de CUP, En Comú Podem i ERC són els que més defensen que no tenen prou drets i, pel contrari, els de PP, Vox i Cs són els que més opinen que les persones LGTBI+ ja han assolit els drets que els pertoquen o, fins i tot, en tenen masses.

Divisió sobre poder canviar de sexe sense diagnòstic previ

L'opinió dels catalans, en canvi, es divideix força més en altres qüestions, com en si les persones transsexuals i transgènere haurien de poder canviar el sexe en els seus documents oficials sense un diagnòstic psicològic previ. Un 43% dels enquestats hi està a favor mentre que un 30% hi està en contra. Ara bé, entre les persones que manifesten pertànyer al col·lectiu LGBTI+ un 66% està a favor d'aquesta possibilitat.

Així mateix, gairebé la meitat dels enquestats és partidari que hi hagi una tercera opció de gènere en els documents oficials. És a dir, una opció per a aquelles persones que no s'identifiquen com a dona ni com a home. Un 23% s'hi pronuncia en contra mentre que un 29% prefereix no respondre la pregunta. La població jove i els enquestats que tenen educació superior lideren el suport per tenir aquesta tercera opció de gènere als documents.

Ampli suport a la regularització de la prostitució

On el suport és aclaparadament massiu és en la regulació de la prostitució, ja que 3 de cada 4 enquestats la defensa amb amb l'objectiu de garantir els drets laborals de les persones que l'exerceixen. Un 16% dels consultats aposta per abolir la prostitució mentre que només un 6% vol mantenir la situació actual.



En canvi, gairebé la meitat dels catalans, un 48%, creuen que s'hauria de permetre la gestió subrogada, els ventres de lloguer, en alguns casos. Un 15% creu que s'ha de permetre sempre i un 18%, mai. L'oposició més gran la trobem entre els votants de la CUP (42%) i En Comú Podem (28%), mentre que els més partidaris de permetre sempre la gestació subrogada, són els de Cs.

Finalment, la percepció dels consultats és que el 36% de la població catalana ha nascut fora de l'Estat espanyol, molt per damunt del 21% que és la dada real. Aquesta sobreestimació és generalitzada, però els qui més les pateixen són els que simpatitzen amb Vox -que la situen en el 47%-, i els que menys, els de la CUP (29%) i En Comú Podem (30%).