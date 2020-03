El 60% dels 549.000 autònoms catalans es veuen obligats a suspendre la seva activitat per culpa de la crisi de la Covid-19

El 60% dels 549.000 autònoms catalans han suspès la seva activitat a conseqüència de la crisi de la Covid-19, segons dades de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), vinculada al sindicat UGT. Tot aquests treballadors per compte propi, els que han hagut de tancar i els que no, han vist com aquest dimarts els arribava el càrrec de la quota d'autònoms al seu compte. La presidenta de la CTAC, Sandra Zapatero, ha reclamat que es bonifiqui "immediatament" la part proporcional de la cotització per als treballadors amb activitats suspeses forçosament pel decret d'estat d'alarma i per a tots aquells que hagin sol·licitat la prestació extraordinària estaltal i, per tant, hagin notat una pèrdua del 75% dels seus ingressos

.

"No ens hem sorprès en veure el cobrament de quotes, la cinta de la Seguretat Social mai ha anat enrere. Com sempre, primer paga i després reclama", ha assegurat Zapatero a l'ACN. El pla de xoc econòmic aprovat pel Govern espanyol detallava que els autònoms obligats a abaixar la persiana o que demostressin una davallada del 75% dels seus ingressos quedarien exonerats implícitament del pagament de la quota. Segons la CTAC, els treballadors per compte propi només haurien d'haver pagat la part proporcional a l'activitat desenvolupada fins al dia abans de l'estat d'alarma. La Seguretat Social, però, ha retirat l'import íntegre de les cotitzacions.

"Exigim que l'Estat ingressi directament la part proporcional que no haurien d'haver pagat els autònoms o que automàticament s'aboni als autònoms el 50% de la quota en demanar la prestació extraordinària", ha reclamat Zapatero.

Flexibilització de les ajudes extraordinàries

Hi ha un gruix important de treballadors autònoms que no està protegit per les mesures del pla de xoc econòmic i que són aquells que continuen treballant, alerta el sindicat. "Hi ha un col·lectiu que malauradament no arriba a demostrar i acreditar la reducció del 75% de la facturació i no pot acollir-se a la prestació extraordinària de cessament de l'activitat", ha explicat Zapatero.



Per a aquests treballadors per compte propi, l'organització reclama que es rebaixi el llindar d'acreditació de davallada d'ingressos a la meitat del total. "Entendríem que ens fessin acreditar una caiguda del 50% de la facturació perquè la primera quinzena del mes de març sí que s'ha treballat però no la segona. Seria molt més lícit i així molts més autònoms podrien accedir a la prestació extraordinària", ha argumentat.



Després de l'anunci aquest cap de setmana de noves restriccions de l’estat d’alarma, s'ha generat "confusió" entre els autònoms, fins que no s'ha publicat una ampliació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que aclareix que els treballadors per compte propi podran continuar amb la seva feina. "Els autònoms hauran de seguir fent la seva activitat tret dels que ja van deixar de treballar després de la publicació del primer decret d'estat d'alarma", apunta Zapatero.



Alguns dels col·lectius d'autònoms que estan obligats a treballar són els transportistes, les persones que realitzen prevenció de riscos laborals, els traductors, els treballadors de finances, els assessors legals, els tècnics de telecomunicacions, entre d'altres.