El 70% dels pacients que demanen cita al CAP han d'esperar més de dos dies per ser atesos a Catalunya  

El 72% dels pacients que demanen cita al CAP han d'esperar més de dos dies per ser atesos a Catalunya, segons un informe d'Amnistia Internacional. La situació, però, és pitjor en altres zones de l'Estat com les Canàries, on són el 88% de les cites; Andalusia i Madrid, el 82%; i el País Valencià, el 76%.

Pel que fa a la despesa sanitària per habitant, a Catalunya és de 1.886 euros, el 14% de la qual es destina a l'atenció primària. En total, és un 9,5% més que el 2009. La pandèmia va suposar un increment d'aquesta despesa el 2020, però que va tornar a decréixer el 2021 un 1,9%. Catalunya és el tercer territori on més s'inverteix en sanitat, per darrera de les Illes Balears (+17%), les Canàries (+13%) i Cantàbria (11%).

A Catalunya la inversió sanitària ha perdut pes en el total de despesa pública

Tot i això, a Catalunya la inversió sanitària ha perdut pes en el total de despesa pública en el període de 2009-2021, concretament un 2,3%. La inversió en salut fins al 2021 ha sigut lenta i insuficient, incomplint el principi de progressivitat.



Aquesta inversió en el sistema públic de salut a l'Estat va pujar un 5% entre 2009 i 2020, incloent la despesa extraordinària per la pandèmia de la Covid-19, però l'entitat alerta que en el mateix període la despesa sanitària privada ho ha fet un 27%.

Pel que fa a la ràtio de professionals de medicina d'atenció primària a Catalunya és del 0,73, la tercera més baixa de tot l'Estat, i la de professionals d'infermeria és del 0,68. Només el 28% de les demandes d'atenció no urgents són ateses en 24-48 hores.

Amnistia Internacional demana revertir aquesta situació

Amnistia Internacional ha exigit un compromís de les autoritats per incrementar aquesta despesa a escala estatal i solucionar situacions com que 7 de cada 10 peticions de cita triguin més de dos dies en ser ateses. L'organització ha reclamat revertir aquesta situació i que les demandes no urgents es puguin resoldre en un màxim de dos dies.

Amnistia ha enviat aquest informe a totes les comunitats i, segons explica, només la Generalitat ha contestat. En aquesta resposta, el Govern destaca la necessitat de millorar el volum de recursos destinats a la sanitat en el sistema de finançament autonòmic de les comunitats, de tal manera que aquest inclogui, com a mínim, tots els recursos necessaris per cobrir els serveis que s'han afegit a les prestacions qeu cobreix Catalunya i que fins ara no han rebut finançament per part de l'Estat.