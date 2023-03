La persona més gran del planeta té 115 anys i és catalana. Fa un mesos, Maria Branyas es va convertir en la persona més longeva del món després de la mort de la francesa Lucile Randon, als 118 anys. Això només és una anècdota, però el cert és que Catalunya es troba entre els països europeus i del món amb més centenaris per habitant. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), som el desè a la llista. L'any 2021, hi havia 295 centenaris per cada milió d'habitants a Catalunya, més que la mitjana de la Unió Europea (290).

L'informe de l'Idescat també confirma una tendència que es repeteix a pràcticament tot el món des de fa dècades: l'esperança de vida de les dones supera la dels homes. Però l'institut d'estadística català va més enllà i conclou que 84 de cada 100 persones centenàries a Catalunya són dones, mentre que els homes són el 16%. Una dada que no és nova, ja que en els darrers 15 anys, el percentatge de dones dins de la població centenària es manté per sobre del 80%. Això sí, s'ha passat de 1.110 el 2011 a 1.925 el 2021.

Cada vegada més centenaris

La població centenària de Catalunya ha augmentat de manera continuada en els darrers anys com a conseqüència principalment de l'increment de l'esperança de vida i de l'arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses, és a dir, de la Generació silenciosa (que van néixer del 1928 al 1945) i els Baby boomers (nascuts entre el 1946 i el 1964).

En els darrers 15 anys hi ha hagut un increment considerable del nombre de centenaris, s'ha passat de 915 persones el 2007 a 2.280 persones el 2021, és a dir, s'ha més que doblat. Si tirem més enrere, fa vint anys, s'ha quasi quadruplicat la població centenària: s'ha passat de 585 l'any 2001 a 2.280 el 2021. Respecte a l'any anterior, ha augmentat un 4,8%.

La majoria tenen 100 anys. L'any 2021, aproximadament dues terceres parts dels centenaris (el 66%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part (el 34%) tenia 102 anys o més. Concretament, hi havia 990 persones amb 100 anys d'edat, 525 persones amb 101 anys, 335 persones amb 102 anys, 200 persones amb 103 anys, 100 persones amb 104 anys i 130 persones amb 105 anys o més. Una d'elles, és Maria Branyas.