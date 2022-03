El Govern obrirà sis noves delegacions a Tòquio, Seül, Dakar, Pretòria, Brasília i Andorra la Vella i arribarà a les 20 durant el 2022. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha anunciat aquest dilluns en un acte al Palau de Pedralbes que les noves seus cobriran el Japó, Corea del Sud, l'Àfrica Occidental, l'Àfrica Meridional, el Brasil i Andorra. La Generalitat també creix en oficines, passant de dues a cinc i obrint-ne a Dublín, Ljubljana i Ciutat del Quebec.



També es crea la figura dels enviats especials, que es desplaçaran a llocs concrets segons el moment. El 2022 n'hi haurà dos, a Varsòvia i Edimburg. "La millor manera de preparar-nos per ser un Estat és començar a actuar, tant com puguem, com si ho fóssim", ha dit Alsina.