Un acord d'última hora per "blindar" el català a la Llei de l'audiovisual evita l'esmena a la totalitat d'ERC als PGE

Finalment, ERC ha decidit no presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat (PGE). La formació ha apurat al màxim el termini per decidir què fer -el temps per registrar-la s'acabava a les 14h-, però un acord d'última hora assolit amb el PSOE per blindar el català a la futura llei estatal de l'audiovisual ha provocat que els republicans no vetin la tramitació dels comptes.



L'executiva d'Esquerra s'ha reunit des de les 11h per decidir si presentar o no l'esmena a la totalitat i la decisió s'ha fet esperar fins al final, com a conseqüència d'un acord d'última hora amb el Govern espanyol per "blindar amb quotes el català a la Llei Audiovisual". L'acord ha arribat després de setmanes de negociacions i negatives del Govern espanyol.



La decisió d'ERC de no presentar l'esmena a la totalitat aplana el camí dels pressupostos al Congrés. Dijous es votaran les esmenes a la totalitat del PP, Vox, Junts i la CUP, entre altres, i previsiblement el govern espanyol disposarà de prou suports per salvar el tràmit.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat que l'executiu espanyol s'ha compromès a complir totes les qüestions pendents i a fixar una quota per al sector audiovisual en català "abans del 31 de desembre". No ha aclarit quin serà el percentatge. De fet, ha assegurat que la quota "la fixarem nosaltres", ja que la normativa "només es negociarà i pactarà amb ERC". Pel que fa als incompliments, ha explicat que en tema de beques hi haurà "una transferència immediata de 18 milions d'euros". A més, "es continuarà treballant" per el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital, mentre que ha donat per "complerts" la resta d'acords previs amb el PSOE.

Rufián ha explicat que l'acord correspon només a la "primera fase" de la negociació, la de la tramitació dels comptes. Després ERC abordarà amb el Govern espanyol "reivindicacions socials molt fàcils d'assumir per un executiu progressista".



La decisió d'ERC aplana el camí dels pressupostos. El PNB ja ha anunciat que votarà en contra de les esmenes després que els nacionalistes bascos i el Govern espanyol hagin assumit un acord per al traspàs al govern basc de la gestió íntegra de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Bildu tampoc presenta esmena a la totalitat per "donar continuïtat a les converses de les últimes setmanes", i podria votar en contra de les esmenes de la resta de formacions.



D'aquesta manera, el Govern espanyol en tindria prou amb el suport dels seus socis, ERC, el PDeCAT, PNB i Bildu per sumar 190 vots (120 del PSOE, 35 de Podem, 13 d'ERC, 4 del PDeCAT, 6 del PNB, 5 de Bildu, 2 de Més País, 1 de NC, 1 del BNG, 1 del PRC, 1 de Teruel Existe, i 1 de Compromís) i superar el tràmit. Els altres dos grups independentistes, Junts i la CUP, van decidir dijous presentar una esmena a la totalitat als comptes espanyols.