Així sona 'Les paraules que triem no dir', el nou disc de Els Amics de les Arts que completa l'àlbum 'Allà on volia'

Els Amics de les Arts han publicat aquest dimarts el nou disc Les paraules que triem no dir (Pistatxo Records), que completa l'àlbum estrenat fa un any Allà on volia. Les set noves cançons radiografien el grup des d'una perspectiva íntima i contundent amb temes que esdevenen un cant a l'amistat com Sort que sou aquí, la nostàlgia amb Aquests dinars o la delicadesa de Dormir al teu costat. Tot plegat, a les portes del vintè aniversari de la formació.

El cantant Joan Enric Barceló reconeix que el darrer any ha estat "molt productiu", puix han plantejat una quinzena de temes en dos discs. Mentre que a Allà on volia es reflexionava en veu alta d'on estava el grup, al nou treball es mostra que hi ha silencis que hi són sempre i aspectes que no s'acostumen a dir, ha detallat. El viatge de retorn a l'essència que van realitzar amb l'anterior disc es pot tornar a concebre amb l'actual.

El músic Dani Alegret assegura que en un món on tothom està exposat a la resta és difícil abstreure-se'n. Tot i això, celebra que amb els anys el grup ha après a treballar amb llibertat creativa "sense estar pendents de si les cançons sonaran a la ràdio". En aquest disc s'han deixat portar per fer allò que els venia de gust amb temes "més ballables amb barreges que poden recordar a ritmes dels 80" i "cançons que semblen més una banda sonora que una peça de pop".

Un disc de contrastos

Els Amics de les Arts defineixen Les paraules que triem no dir com un disc de contrastos: per exemple, planteja un diàleg entre la primera i l'última cançó de l'àlbum. La cançó que porta per títol el nom del disc i Un gran cometa comparteixen una tornada amb una mateixa lletra, però presentada amb un "embolcall diferent". Per Barceló el nou disc suposa un "bon final" d'etapa a punt pel que hagi de venir en un futur.