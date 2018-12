L'Ajuntament de Barcelona compra l'edifici amb més habitatges destinats al parc públic de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona anuncia una nova compra d'edifici, el 22è, que se suma al parc d'habitatge públic municipal. Es tracta d'una finca al carrer Encuny, al districte de Sants-Montjuïc, que compta amb un total de 114 habitatges dels quals 59 estan buits en aquests moments; la més gran comprada per la institució municipal. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comparegut davant dels mitjans per dotar de tota la transcendència l'operació, que forma part d'una de les principals línies d'acció d'aquest govern: "Podem afirmar que mai s'havien comprat tants habitatges com en aquest mandat", ha reivindicat Colau.



La finca del carrer Encuny va ser construïda el 2007 en el marc d'un pacte entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca que havia de formar part d'un pla per combatre l'emergència habitacional i que va quedar al calaix un cop iniciada la crisi. Actualment, l'edifici era propietat del banc BBVA, pel que per aquest govern l'operació suposa un altre cop contra "l'especulació urbanística a Barcelona".



Els 59 habitatges buits engreixaran l'oferta de la Mesa d'Emergència, des d'on ja s'haurien adjudicat 1.000 habitatges a les famílies en risc: 661 provinents de la línia de compra del consistori i la resta del parc de vivenda ja existent. Tot i això, l'Ajuntament alerta la llarga cua de persones que esperen per tenir accés a un sostre.

Colau demana un pacte pels PGE

L'alcaldessa ha aprofitat l'anunci per criticar la "inacció" de la Generalitat pel que fa a l'assistència de les famílies més vulnerables: "El 60% del Consorci i la Mesa d'Emergència correspon a la Generalitat, però en aquest mandat, dels 1.000 pisos que ha adjudicat la Mesa, només ha aportat un 22%". Tanmateix, Colau ha fet una crida al president català, Quim Torra, a negociar els Pressupostos Generals de l'Estat per permetre millores en l'accés a l'habitatge en l'àmbit estatal i ha instat al govern de Pedro Sánchez a canviar la Llei d'Arrendaments Urbans per "evitar l'especulació" i "posar límits a l'augment del lloguer".



Colau ha aprofitat la roda de premsa sobre aquesta nova operació per treure pit de la política d'habitatge del seu mandat. Segons les xifres presentades per l'alcaldessa, el govern de Xavier Trias va comprar fins a 274 habitatges respecte als 661 que s'han adquirit aquesta legislatura. Pitjor encara són les xifres del govern de 2008, sota el mandat de Jordi Hereu, quan l'Ajuntament només va comprar 17 habitatges. Aquest nou edifici de tinença pública ha costat més de 5 milions d'euros, tal com ha assegurat el regidor d'Habitatge i Rehabilitació, Josep Maria Montaner, qui ha afirmat que es tracta d'una xifra per sota del preu de mercat i de l'oferta inicial del propietari.



Aquesta operació de compra se suma a la mesura aprovada per l'Ajuntament i validada amb la Generalitat per iniciativa de les entitats socials, que obliga a blindar el 30% de l'obra nova als privats per destinar-la al parc d'habitatge de la ciutat.