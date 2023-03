Alerta per risc alt d'incendis forestals a 25 comarques de Catalunya en ple març

Les altes temperatures d'aquests darrers dies, completament insòlites en aquesta època de l'any, i l'extrema sequera han obligat els Agents Rurals a activar l'alerta per risc d'incendi forestal a gairebé tot Catalunya. De moment, han decretat el nivell 2 de 3 escales del Pla Alfa a 25 comarques del país. Per tant, queden prohibides o restringides determinades activitats que poden provocar incendis, com la crema de restes vegetals o els focs d'esbarjo.

Són l'Alt i el Baix Penedès, l'Anoia, el Bages, el Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, el Segrià, l'Urgell, les Garrigues, l'Alt Empordà, el Ripollès, el Moianès, Osona i la Segarra. També hi ha 11 comarques al nivell 1: la Cerdanya, el Berguedà, Solsonès, la Noguera, Vallès Oriental, Maresme, la Selva, el Gironès, Baix Empordà, Pla de l'Estany i la Garrotxa.

Només la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, els dos Pallars, l'Alt Urgell i el Pla d'Urgell es troben en el nivell 0 del pla Alfa. És una situació inèdita tenint en compte que tècnicament encara no ha acabat l'hivern. Els Agents Rurals, a més, demanen molta precaució en totes les activitats que es facin en el medi natural

Altes temepratures i sequera extrema

L'extrema sequera acumulada, acompanyada per temperatures incomprensiblement altes, una humitat relativa baixa i l'entrada de vent de ponent han provocat una situació inèdita en aquesta època de l'any, obligant els Agents Rurals a activar l'alerta per risc d'incendis. Aquests dies els termòmetres han registrat temperatures de fins a 25 graus en zones del litoral i prelitoral català.

Aquestes temperatures se sumen a la sequera extrema que viu Catalunya, que ha portat al Govern a decretar la fase d'excepcionalitat a la conca Ter – Llobregat i Fluvià-Muga, integrades per 224 municipis, entre els quals Barcelona, Sabadell, Terrassa o Girona. Aquest decret ha portat restriccions, com la prohibició del reg de jardins i zones verdes -siguin públiques o privades-, la neteja de carrers, clavegueram i paviments amb aigua potable o la reducció de la dotació de reg agrícola en un 40%.

En aquesta mateixa línia, l'Executiu va anunciar que incrementarà el desembassament del pantà de Sau -que està tot just al 15% de la seva capacitat- al de Susqueda, per tal de garantir la qualitat de l'aigua i possibilitar-ne el seu consum.

A poques setmanes d'entrar a la primavera, una època tradicionalment plujosa, l'estat global dels embassaments catalans és del 28%. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va advertir fa uns dies que Catalunya acumula 30 mesos sense pluges normals, un fet inèdit.