Anticapitalistes ratifica la seva sortida de Podem entre crítiques a la direcció d'Iglesias

El divorci entre Anticapitalistes i Podem es donava per fet, tot i que aquest dijous ha adquirit per fi caràcter oficial, oficialitzant la ruptura d'una relació de sis anys que va començar amb el naixement del partit de Pablo Iglesias. Anticapitalistes va jugar llavors un paper clau, tot i que en l'última etapa, en particular en l'últim any, ha quedat desdibuixada.



Les bases de la formació de Teresa Rodríguez i Miguel Urbán han ratificat la seva decisió d'abandonar Podem, amb un 89% de vots a favor, un 7,5% d'abstencions i només un 3% en contra, segons un comunicat remès per Anticapitalistes aquest dijous.



La votació, en la qual va participar el 79% de la militància, va concloure el passat 28 de març, si bé la formació va decidir esperar per fer-la pública, donat l'enorme impacte del coronavirus: "Parar atenció a la pandèmia de la Covid-19 que colpeja amb força el país i que afecta fonamentalment als sectors més vulnerables de les classes populars ha estat la nostra prioritat", diu el text.

Anticapitalistes: "Malgrat la propaganda governamental, les polítiques de la coalició no trenquen amb el marc econòmic ortodox, no aposten per la redistribució de la riquesa"

El dia escollit, a més, és l'immediatament anterior a l'arrencada de les votacions de la nova direcció de Podem, entre el 15 i el 21 de maig, en el marc de la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal, inicialment prevista fa dos mesos i posposada a causa de la pandèmia.



Precisament, i mentre Anticapitalistes afirma que celebrarà una conferència política per aclarir el rumb a seguir en "la nova etapa", "quan la situació sociosanitària ho permeti", també se serveix d'aquest comunicat per sintetitzar les seves crítiques a la direcció del partit morat.



"Per desgràcia, Podem no és a dia d'avui l'organització que aspiràvem a construir al principi: el model organitzatiu i el règim intern basat en centralitzar poders i decisions en un petit grup de persones vinculats als càrrecs públics i a la secretària general deixa poc espai per al treball col·lectiu pluralista. Per descomptat, és un model que no s'ha mostrat en absolut eficaç per avançar en el terreny social: l'organització militant i la força des de sota que va tenir Podem en el seu moment s'ha diluït, desorganitzat i evaporat amb aquest model, sense que això s'hagi traduït, com van pretendre justificar, en una millora dels resultats electorals", diu el text.

"Podem està acceptant renunciar a les seves polítiques a canvi d'una influència escassa i no decisiva en el Consell de Ministres"

A més, critica que Podem hagi renunciat a mantenir la seva essència de moviment polític "contra les normes econòmiques i polítiques del sistema". "És obvi que l'estratègia ha canviat. Per Podem, el "possible" s'ha anat reduint progressivament durant aquests anys: des del nostre punt de vista, la tasca segueix sent fer possible el necessari. La culminació d'aquesta deriva és l'estratègia de co-governar amb el PSOE ", afegeixen.



Consideren que el partit morat "se subordina en el curt termini a la lògica del mal menor, acceptant renunciar a les seves polítiques a canvi d'una influència escassa i no decisiva en el Consell de Ministres. Tot i la propaganda governamental, les polítiques de la coalició no trenquen amb el marc econòmic ortodox, no aposten per la redistribució de la riquesa, per reforçar radicalment allò públic i per desobeir les institucions neoliberals."



També ressalten que seguiran combatent l'extrema dreta, adverteixen de la profunditat de la crisi ocasionada per la pandèmia, i avancen que tornaran a trobar-se en "lluites comunes" amb "la gent de Podem".



"Com a co-fundadors d'aquesta organització, ha estat una experiència col·lectiva plena d'interès i que formarà sempre part de la nostra història, així com de la història de Podem". "La nostra aposta per construir un moviment anticapitalista obert a tot tipus de lluites i experiències ens permet mirar al futur de forma oberta i no hi ha dubte que ens trobarem en moltes lluites comunes amb la gent de Podem", conclou el text.