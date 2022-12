Antònia Font i Zoo, caps de cartell del Tingladu de Vilanova i la Geltrú 2023

El grup mallorquí Antònia Font i Zoo seran els caps de cartell del concert especial que prepara el Tingladu de Vilanova i la Geltrú per celebrar el 15è aniversari del festival. La cita serà dissabte 13 de maig a la Zona Esportiva, on també actuaran Intana i Maio.

El cartell el completarà la Banda de Música Mestre Montserrat i els punxa discs Wu Shido, format per membres d'Stay Homas, i La La La. Les entrades ja estan a la venda a un preu únic de 30 euros. En paral·lel, l'organització del Tingladu està acabant de definir la programació de la 15a edició del festival, que se celebrarà del 20 al 22 de juliol i de la qual encara no s'ha fet públic cap dels artistes que hi actuaran.

Serà el primer cop que les bandes mallorquina i valenciana comparteixen festival. Antònia Font ha tornat als escenaris després de 10 anys de silenci i ho han fet per la porta gran amb un nou àlbum titulat Un minut estroboscòpica. Fa unes setmanes van actuar al Palau Sant Jordi davant de més de 15.000 persones. L'any que ve tenen previst fer sis concerts més, un d'ells, al festival Tingladu Vilanova i la Geltrú.

Per la seva banda, els valencians Zoo han culminat un any d'èxits amb dos grans concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona i al Wizink Center de Madrid. El grup de Gandia, triomfadors als premis Enderrock d'enguany, van aconseguir reunir milers de persones -unes 8.000, segons les entrades venudes- en el que va ser una de les actuacions en català més multitudinàries a la capital espanyola. Entre les dues cites, el grup va reunir més de 20.000 persones.