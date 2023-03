Antonio Martos, nomenat sabadellenc de l'any

Antonio Martos, germà del militant antifranquista assassinat Cipriano Martos, ha estat nomenat sabadellenc de l'any 2022 en una gala celebrada aquest dimarts al Teatre Principal de la capital vallesana. El premi, que atorga el diari digital iSabadell en col·laboració amb l'Ajuntament i Ràdio Sabadell, es lliura després d'un procés de votació popular.

Nascut a Loja (Granada), Martos és el primer familiar d'una víctima mortal del franquisme que ha declarat davant la justícia internacional a Catalunya per esclarir les causes de la mort del seu germà, sindicalista torturat i assassinat per la Guardia Civil l'any 1973. Gràcies a la seva denúncia, 50 anys després de la mort de Cipriano s'han pogut identificar les seves restes, enterrades en una fossa del cementiri Reus.

Torturat i assassinat per la Guardia Civil

La Guàrdia Civil va detenir Cipriano el 25 d'agost de 1973, després que dugués a terme una acció de propaganda política a Igualada, i el va portat a la caserna de Reus, acusat de propaganda il·legal i de pertànyer al FRAP. El van interrogar i torturar, obligant-lo a beure un líquid corrosiu conegut com a líquid de la veritat, una combinació d'àcid sulfúric i gasolina. Dos dies després, el 27 d'agost, el van traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Reus, i va morir el 17 de setembre per una hemorràgia interna.

Un cop es va tenir la certesa que va ser enterrat en una fossa comuna al cementiri de Reus, el Govern va procedir a exhumar les restes i analitzar-les genèticament, fet que va permetra confirmar que es tractava de Cipriano el passat mes de febrer.

La candidatura de Martos competia amb les de la pianista Laura Andrés, la responsable de l'Espai Àgora de Sabadell, Maria Antònia Cabistany, la surfista de neu olímpica Queralt Castellet i el director de fotografia Tomàs Pladevall. El premiat ha rebut el reconeixement de la mà de qui va ser sabadellenc de l'any en l'anterior edició, el cap de malalties infeccionses de l'hospital Parc Taulí, Manel Cervantes.

El reconeixement a Martos com a sabadellenc de l'any se suma a la victòria moral obtinguda després d'un llarg procés, i que ha de culimnar amb el trasllat i enterrament de les despulles del seu germà a la seva Granada natal.